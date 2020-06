Gobierno: No se reportaron decesos de personas sospechosas de Covid-19 en el Trópico cochabambino

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, comentó que en el Trópico de Cochabamba no se reportaron los decesos de personas sospechosas de Covid-19 y que tampoco cumplieron con los protocolos de bioseguridad. «El coronavirus no era una mentira, no es un invento del imperio, de la derecha ni de la izquierda ni del centro», sostuvo la autoridad.

Aclaró que el Gobierno seguirá trabajando para cuidar la vida y que quieren evitar una propagación mayor. Además, informó que el alcalde de Entre Ríos es positivo y está en terapia intensiva en un nosocomio en Cochabamba.

Fuente: Unitel