Gobierno pide que se retome el control jurisdiccional de 60 procesos de corrupción para recuperar $us 750 millones

El Ministerio de Justicia remitió al Órgano Judicial una serie de memoriales solicitando que retome el control jurisdiccional de 60 procesos de corrupción y reactive sus respectivos plazos procesales con el fin de recuperar alrededor de 750 millones de dólares por presunto daño económico causado al Estado en diferentes hechos irregulares registrados durante el gobierno del expresidente Evo Morales.

«El Ministerio Público está con las manos amarradas igual que nosotros porque no se puede continuar con las investigaciones. Por ello, hemos solicitado la reapertura de los plazos procesales en los juzgados y retomar el control jurisdiccional de procesos penales por corrupción», dijo el viceministro de Transparencia, Guido Melgar.

La autoridad gubernamental afirmó que la emergencia sanitaria por el Covid-19 ya fue levantada desde el 1 de junio y en el caso de La Paz sus actividades también se reactivaron, por lo que no hay la necesidad de que las investigaciones sobre los hechos de presunta corrupción sigan paralizadas.

«Por ello hoy hemos presentado 60 memoriales a los juzgados pidiendo que reanuden los plazos procesales y retomen el control jurisdiccional para que la Fiscalía proceda con la continuación de la investigación de estos procesos y la finalidad es justamente la recuperación del daño económico que se ha hecho al Estado boliviano», insistió.

Citó como ejemplos el caso de los taladros chinos donde está en juego la recuperación de $us 60 millones; Fondo Indígena, $us 170 millones; caso neuronas, $us 13 millones; helicópteros chinos, $us 108 millones; Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), $us 60 millones; Dora Vallejos, $us 150 millones; y el caso del fraude electoral, $us 217 millones.

«En resumen, aproximadamente, estamos bordeando 750 millones de dólares, que con la reactivación de estos procesos el Estado boliviano puede recuperar», apuntó.