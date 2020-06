Inesperado: Ricky Martin se vuelve a casar

El cantante tomó la decisión tras haber sufrido una gran angustia durante la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Ya sabe cómo será su nueva boda.

Ricky Martin está viviendo días muy particulares. Tras el lanzamiento de «Tiburones» en el mes de enero último, vivió momentos de mucha zozobra. Por un lado, como él mismo contó, la cuarentena establecida en el marco de la pandemia de coronavirus le generó una gran angustia. Por el otro, la sensación de que su vida corre peligro a causa del racismo que afloró en las últimas semanas en los Estados Unidos. En ese estado emocional, el cantante sorprendió con un anuncio: se volverá a casar.

En cuanto a las vivencias que tuvo durante los días de cuarentena, Ricky Martin había contado: «Me sentí paralizado. El duelo fue intenso. Estaba pasando por todas las fases: negación, ira, tristeza, aceptación, y luego regresé a la negación en una hora. Las cosas iban a ser diferentes y no podía hacer nada para evitarlo. Qué arrogante de mi parte. El tiempo que pasamos creando una estrategia para lo que sería el 2020 se colapsaba frente a nosotros. Lo que fue nunca será. Para mí, ése fue un concepto difícil de entender».

Pocas semanas atrás, conmovido por el racismo que azotó a los Estados Unidos con la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, el cantante no ocultó sus temores: «Soy latino, homosexual y casado con un hombre árabe, o sea, una amenaza viviendo en los Estados Unidos«, sostuvo. Y añadió: «Hasta tomar un café puede ser riesgoso».

Pero a pesar de todos esos males, en el caso de Ricky Martin resulta verdadero aquello de que el amor es más fuerte. De hecho, en una entrevista concedida al programa «Venteneando», anunció que volverá a casarse con su esposo Jwan Yosef y contó cómo será la nueva ceremonia de boda.

«Quiero hacer una fiesta grande, me voy a volver a casar en grande -aseguró Ricky Martin-. Quiero que la boda dure cuatro días«. La idea es que sus cuatro hijos participen de la celebración. Cuando el cantante y su esposo contrajeron matrimonio, en marzo de 2018, sus hijos mayores, los gemelos Matteo y Valentino, que ahora tienen 11 años, fueron parte de la fiesta. «Pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración», declaró el cantante en referencia a sus hijos más pequeños.

En cuanto a su pareja, Ricky Martin añadió: «Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluidos. Ya no puedo llamarlo novio. Es mi esposo. Es mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa«.

Enamorado de su marido Jwan Yosef , agregó: «Este matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé«.

«Creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, y el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma. Creo que es justo lo que necesito hoy«, aseguró Ricky Martin en el momento de anunciar públicamente que volverá a casarse.

Fuente: clarin.com