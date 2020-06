Jurista Jaime Soliz denuncia que el TSE omitió al MAS en la querella presentada por fraude electoral

La querella presentada contiene una serie de falencias. Una de las principales es que no señala a los individuos contra quienes recae la responsabilidad de haber llevado adelante el delito denunciado, pues se limita a señalar a los “supuestos responsables”, según el abogado Jaime Soliz Phiel.

Querella del TSE por fraude del MAS presenta falencias

ABOGADO Y EX CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR FPV, JAIME SOLIZ PHIEL.

El abogado y ex candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria (FPV), Jaime Soliz Phiel, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) omitió incluir al Movimiento al Socialismo (MAS) en la querella presentada ante el Ministerio Público por fraude electoral siendo esta tienda política, el principal beneficiado por el delito referido y por haber participado de las elecciones presidenciales de 2019 de forma ilegal.

En un video compartido en redes sociales, el jurista manifestó que el órgano electoral se presentó como parte en el caso de fraude, para evitar sufrir procesos por incumplimiento de deberes a través de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz antes que para cumplir con su deber.

Para Soliz, la querella presentada contiene una serie de falencias. Una de las principales es que no señala a los individuos contra quienes recae la responsabilidad de haber llevado adelante el delito denunciado, pues se limita a señalar a los “supuestos responsables” cuando es de conocimiento general que el fraude fue llevado adelante por gente del Movimiento al Socialismo como autores intelectuales, entre ellos, Evo Morales, Álvaro García, el gabinete ministerial y candidatos. Otro hecho que tampoco detalla, es que el principal beneficiario del fraude era el MAS.

El jurista especificó que el principal motivo para no individualizar a los principales responsables del fraude es que el TSE en la actualidad está permitiendo que los responsables del delito referido participen del presente proceso electoral cuando deberían haber sido excluidos de forma directa.

“¿Cómo yo me voy a querellar contra el MAS, contra Evo Morales, contra la organización política de la cual soy el que me encargo de transparentar unas elecciones, si al mismo tiempo estoy permitiendo que esa organización política cuestionada por dictámenes periciales de la OEA y con pruebas y procesos penales participe en estas elecciones” expresó Soliz.

Añadió que llama preocupantemente la atención que el TSE tampoco se haya presentado como parte civil en calidad de victima para que los responsables de la comisión de delitos electorales que anularon el proceso eleccionario se encarguen de resarcir los daños causados por sus acciones y se pida la devolución de 217 millones de bolivianos o la notación de los bienes de la organización que incurrió en el delito en lugar de pedir un incremento en el presupuesto para las elecciones en un momento en que el país pasa por un duro momento.

“El Tribunal Electoral no puede permitir que el MAS participe en estas elecciones y no porque no pueda hacer política, simplemente porque ellos mismos al presentar la querella y fundamentarla en el hecho de que la OEA ha descubierto que el MAS participó, cometió un delito grave en contra de la soberanía popular, la Constitución, las leyes de la República y las leyes electorales, al violentar el derecho y la voluntad popular expresada en las urnas, no puede participar en estas elecciones” señaló.

El detalle está en que en la querella el Organismo Electoral no se anima a decir que fue el MAS fue el que cometió en estos delitos. En otras palabras, el TSE se está querellando por fraude contra uno de los partidos a los que le permite participar del presente proceso electoral y de las reuniones para definir la fecha de elecciones.

Fuente: El Diario