Justin Bieber presumió un concierto de Paul McCartney en México como suyo

El cantautor canadiense evocó el show que dio en 2012 en el Zócalo de la Ciudad de México, pero cayó en un error que le señalaron en redes

Justin Bieber y Paul McCartney se presentaron en 2012 en México, con tan solo unos días de diferencia entre sus shows (Foto: Instagram@justinbieber/@paulmccartney)

Justin Bieber quiso recordar la ocasión en que se presentó en concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, evento ocurrido en junio de 2012; sin embargo, erró en la manera de rememorarlo, pues compartió una foto que no corresponde al show en cuestión.

La pifia se dio al momento de ilustrar el tuit con el que pretendía hacerse presente otra vez en los recuerdos de sus seguidores mexicanos, en especial de los residentes de la capital del país.

“ Ocho años desde Believe, gracias ” fue el texto que Bieber escribió al pie de una foto donde aparece la plancha del zócalo capitalino repleta de espectadores, y con fuegos artificiales al fondo del panorama.

La estampa sería la ideal para recordar una exitosa presentación en concierto, si no fuera porque dicha imagen no fue capturada en su show, sino en el de Sir Paul McCartney, ocurrido en el mismo sitio pocos días antes, en mayo.

La foto de Justin Bieber que no corresponde a ninguna de sus presentaciones en el emblemático lugar (Foto: Captura de pantalla)

Y aunque la imagen panorámica posteada por el canadiense fue recibida con hasta el momento 49, 700 favs en Twitter, se infiere que se trató de un malentendido, pues es verdad que el cantante de Baby también se presentó con éxito total en tan emblemático sitio, aunque no en la ocasión que presentó como suya.

Tanto el ex Beatle como el joven canadiense brindaron presentaciones en la explanada capitalina en 2012, donde ambos lograron congregar a más de 200,000 personas en sus shows en suelo azteca y de manera gratuita, como parte de los eventos culturales organizados por el gobierno del entonces Distrito Federal, que se encontraba al mando de Marcelo Ebrard.

El álbum Believe, el sexto disco más vendido de 2012, según Billboard, fue el tercer disco de estudio del cantautor, del cual se desprendieron hits como Right here y Boyfried, es por ello que Bieber decidió recordar el Believe World Tour a ocho años, esa gira tan exitosa que lo llevó a recorrer múltiples países con tan solo 17 años.

La portada de «Círculo Beatle» que da cuenta a qué show pertenece la imagen (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de que ambos cantantes lograron reunir a tal cantidad de personas en sus respectivos conciertos, es verdad que Paul congregó a una multitud más nutrida, por lo que en Twitter la errata de Bieber no pasó desapercibida, pues los usuarios mostraron múltiples notas informativas sobre el show de McCartney, ilustradas con la foto en cuestión.

El cantautor de Sorry no dijo nada al respecto, ni tampoco corrigió su error, y a pesar de los diversos usuarios que le hicieron la observación, por lo visto a sus fans no les importó mucho el detalle, pues varios se refirieron al hecho como algo sin importancia.

La última gira del cantante fue la denominada «Purpose World Tour» , en 2016 (Foto: Instagram)

Tras la depresión se vislumbra un world tour

Justien Bieber ha estado dando pistas de que ya prepara una nueva gira mundial de gran escala, luego de un largo periodo en el que el canadiense se ha encontrado retirado de los escenarios, debido a una fuerte depresión de la que parece por fin estar saliendo.

Una de las pistas de su recuperación es la compra de un lujoso autobús, que los fans han relacionado con la planeación de un próximo tour.

El nuevo «juguetito» del cantautor canadiense (Foto: Captura de pantalla)

El transporte que ahora es propiedad del cantante de Beauty and a beat, es un sofisticado y opulento autobús de la marca Coach, cuyos precios oscilan entre los 1.5 y los 2.8 millones de dólares.

Se trata de un modelo que cuenta con un amplio comedor, asientos de piel, duela de madera, acabados en mármol, dormitorio, sauna y pantallas de plasma.

Fuente: infobae.com