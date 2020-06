La Paz: Denuncian cobros excesivos en facturas de agua y luz tras cuarentena

Sociedad

jueves, 4 de junio de 2020 · 15:58

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Surgen protestas por excesos en los cobros de las facturas de los servicios básicos. Varios ciudadanos expresaron su molestia y preocupación por el incremento de las tarifas de luz y agua principalmente.

Varios ciudadanos de La Paz realizaron filas en las oficinas de Epsas y DeLaPaz, empresas de los servicios de agua y electricidad, para dar a conocer su reclamo. Varios de ellos incluso denunciaron que los cobros realizados ascienden a más del doble de lo que pagaban antes de la cuarentena.

“Somos tres personas: yo, mi hija y un niño nada más, y no usamos mucha luz. Y resulta que tanto me sale de la luz. Pagaba Bs 120 a Bs 133; ahora me había salido doscientos y tanto”, manifestó a Cadena A una señora que realizaba fila en DeLaPaz.

La misma situación se refleja en la calle Batallón Colorados, a pocos pasos de la Plaza del Estudiante, donde quedan las oficinas de la empresa de agua.

“Yo cada mes cancelo a Epsas Bs 70 u 80; y ahora para este mes el doble ha venido, Bs 200”, lamentó en el mismo medio un ciudadano que realizaba fila la mañana de hoy.

Hubo incluso un caso en el que la factura del agua de una señora bordeaba los Bs 1.000 por consumo del líquido elemento; cuando la misma cancelaba normalmente menos de Bs 10 al mes dado que ella no residía en esa casa.

“(Antes pagaba) Bs 7, y ahora Bs 993. Yo no estaba viviendo en la casa por tres a cuatro meses; no sé por qué (cobraron tanto esta vez) no hay fuga en la casa”, expresó la señora.

Sobre esa línea, un representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Néstor Yujra, expresó también la molestia de la ciudadanía alteña por presentarse cobros excesivos en los servicios básicos. Exigen una solución al Gobierno Central en un tiempo de 48 horas.

“Exigimos la intervención inmediata del Gobierno Central a las entidades como Epsas de DeLaPaz, Yacimientos, por el alza injustificada de tarifas que dan un plazo de 48 horas para su solución. Queremos decirles que la Fejuve de El Alto que no han respetado la ley que ha sido aprobada, y realmente está sufriendo la población boliviana y alteña (sic)”, dijo.

