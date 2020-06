Médico vence el Covid-19 y ahora atiende gratis a pacientes en Lambayeque-Perú

Carlos Hidalgo Tunque se contagió del nuevo coronavirus cuando cargó en brazos a uno de sus pacientes. Sufrió todos los síntomas de la enfermedad, pero en dos días se recuperó. Ahora aplica la telemedicina para ayudar a las personas que tienen los síntomas de Covid-19.

Carlos Hidalgo Tunque es un médico gastroenterólogo que se contagió del nuevo coronavirus cuando ayudó a uno de sus pacientes. Sus días fueron difíciles, pero al final venció la enfermedad y ahora realiza atenciones gratuitas, aplicando la telemedicina (consultas a distancia), para todas las personas que tienen los síntomas del Covid-19.

Carlos cuenta que en una ocasión uno de sus pacientes necesitó ser cargado en brazos. Al momento de alzarlo se rompió su equipo de bioseguridad y quedó expuesto a la carga viral. Pese a que tomó medidas de inmediato, ya se había contagiado del nuevo coronavirus.

“A mí me dio todos los síntomas que están en los libros, pero en dos días me pasó, con el tratamiento de la ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Hice ejercicios en mi casa, tuve una recaída y necesité oxígeno, pero no fue a mayores. Por eso recomiendo bastante reposo”, expresó.

Pese a haber cumplido su cuarentena no puede incorporarse a sus labores y aprovecha estar inmune para acudir a ver a las personas que lo contactan por las redes sociales. Tiene 250 pacientes particulares que atiende vía telemedicina y gratis.

“Me contactan por WhatsApp, Facebook y yo los atiendo. Todo es gratis, hay gente que quiere reconocer mi trabajo, me piden mi número de cuenta, pero no. Es mi vocación, yo no quiero sacar provecho de esto, estamos en una pandemia y tenemos todos que apoyar”, añadió.

Carlos Martin dijo que pudo haber renunciado a su trabajo cuando le pidieron atender a pacientes con el Covid-19, pero su vocación de servicio y su fe son más grandes que la enfermedad misma.

Además de atender de manera gratuita, trata de inyectar positivismo en esta emergencia y a sus recetas les agrega dosis de mensajes positivos y hasta pasajes bíblicos.

Carlos Hidalgo es uno de los 15 médicos que durante esta pandemia se han contagiado del nuevo coronavirus.

