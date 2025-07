Tras bochornosa sesión, la Comisión de Economía Plural de Diputados declara cuarto intermedio sin fecha de retorno

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La sesión de la comisión de Diputados fue suspendida sin fecha ni hora. Foto: Unitel

eju.tv

Contrato de litio: Comisión de Diputados entra en cuarto intermedio ‘sin fecha ni hora’; oposición no se moverá del lugar, señala opositora. Jaime Dunn: Fui inhabilitado porque estaba arriba en las encuestas, eso asustó al oficialismo y la oposición. “Cómplice con el evismo”, “desorientado”; Arce y Doria Medina se lanzan acusaciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Contrato de litio: Comisión de Diputados entra en cuarto intermedio ‘sin fecha ni hora’; oposición no se moverá del lugar, señala opositora

Este miércoles cerca de las 22:00 se declaró un cuarto intermedio en la sesión de la Comisión de Economía Plural de Diputados que tenía agendado el contrato con la empresa rusa Uranium Grupo sobre la explotación de litio. La diputada opositora Lissa Claros señaló que no se moverá del lugar por temor a que el proyecto sea aprobado en cualquier momento. “Han pedido pues cuarto intermedio, vamos a declarar cuarto intermedio sin fecha ni hora. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana o después del receso”, manifestó Hernán Hinojosa, presidente de esta comisión. La sesión de este miércoles se realizó en medio de empujones y gritos entre legisladores que exigían que no se trate el proyecto de ley, mientras otros estaban a favor de que aborde el tema. Tras declararse el cuarto intermedio, la diputada Lissa Claros señaló que diputados de la oposición que rechazan que el contrato sea tratado, se quedarán en el lugar donde sesiona la comisión ante el temor que se reinstale la sesión. «No piensen que nos van a cansar, nos vamos a quedar aquí”, manifestó.

– Jaime Dunn: Fui inhabilitado porque estaba arriba en las encuestas, eso asustó al oficialismo y la oposición

El economista y excandidato presidencial Jaime Dunn denunció públicamente que su inhabilitación del proceso electoral no fue producto de una cuestión legal o técnica, sino una decisión política motivada por el temor que generó su crecimiento sostenido en las encuestas tanto en el oficialismo como en la propia oposición. “Ese análisis en un periodo de tiempo, últimamente estaba entre primero y segundo, en las encuestas que ellos mismos han hecho. Entonces no era que Dunn les estaba quitando votos a ellos —a Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred—, era al revés. Más bien, ellos me estaban quitando votos”, afirmó Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Según explicó, su candidatura representaba una amenaza para el statu quo político del país, y su ascenso en la intención de voto alteró los planes de los actores tradicionales del escenario político nacional. “Ellos venían de caída y yo iba de subida. Es más, si alguien se tendría que bajar eran los que estaban cayendo y apoyar a los que estaban subiendo”, sostuvo.

– Tras ser inhabilitado ¿a quién apoyará Jaime Dunn?

El economista y excandidato presidencial Jaime Dunn reiteró que, pese a su inhabilitación en el proceso electoral, continuará “en campaña”, trabajando políticamente, aunque sin imponer una línea de apoyo electoral a una determinada agrupación política. “Lo que yo voy a ir a decirle a la gente es que debemos seguir trabajando en contra de este Estado decadente, de este sistema corrupto. Yo no tengo por qué decirle a la gente por quién votar. La gente decidirá, porque no son ovejas”, afirmó Dunn en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Consultado sobre una posible invitación de un partido político para senadurías, diputaciones o incluso un ministerio, fue categórico al señalar: “No, no, no, no. O sea, no se trata de eso. Esa es la política tradicional: suma aritmética de ‘vente aquí, te damos este espacio, toma este ministerio, trae a tu gente’. Esa lógica de repartir espacios de poder es justamente la que queremos superar”.

– “Cómplice con el evismo”, “desorientado”; Arce y Doria Medina se lanzan acusaciones

A poco más de un mes de las elecciones generales, el presidente Luis Arce y el candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se lanzaron acusaciones a través de sus respectivas cuentas en redes sociales. El jefe del Estado tildó de “cómplice con el evismo” al presidenciable y este le respondió “desorientado”. Las acusaciones entre Arce y Doria Medina empezaron luego de la declaración que emitió el Mandatario ayer, cuando advirtió que no se garantizaba el fin de la escasez de combustible en el país por la falta de recursos económicos, mientras la Asamblea Legislativa no aprueba créditos internacionales. Ante esa declaración Doria Medina sostuvo este miércoles que “Arce dice que no garantiza la provisión de combustibles para el país. Este presidente se irá tal como fue en su gestión: incapaz”. La respuesta del presidente no se dejó esperar. “Samuel Doria Medina se presenta como supuesto salvador de una crisis económica que orquestó junto a sus colegas, en alianza cómplice con el evismo”, escribió.

– Camacho en apoyo a Samuel: “Arce en 5 años hundió al país y destrozó la economía”

Tras la publicación del presidente Luis Arce señalando que Samuel Doria Medina “orquestó” la crisis económica con el evismo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este miércoles que el mandatario “pretende confundir” a los bolivianos y que “hundió al país y destrozó la economía”. “Luis Arce ataca al candidato de la Unidad, Samuel Doria Medina y lo culpa de la crisis. Pretende confundir a los bolivianos haciendo demagogia y acusaciones sin fundamento”, publicó Camacho en sus redes sociales. El presidente Arce publicó en su cuenta de la red social X que Doria Medina “se presenta como supuesto salvador de una crisis económica que orquestó junto a sus colegas, en alianza cómplice con el evismo”. Camacho salió al paso y señalo que “un presidente que dispone de la plata de los bolivianos así, cuando en las familias hay hambre, no es un líder, sino un sinvergüenza”. Y concluyó que en 100 días “Samuel y el equipo de profesionales y técnicos que lo acompaña arreglarán el desastre”.

– Senador Ajpi dice que campaña para Andrónico ronda los Bs 15 millones y niega que recursos tengan origen irregular

Tras las declaraciones de legisladores de oposición que cuestionan el origen de los recursos para la campaña política de Alianza Popular, el senador Félix Ajpi, afín a Andrónico Rodríguez, descalificó las aseveraciones y señaló que presentaron un presupuesto al Tribunal Supremo Electoral y todos los recursos serán descargados ante este organismo. Confirmó que reciben apoyo de un estratega extranjero. “Estamos recién iniciando campaña porque hay que presentar un monto al Organismo Electoral Plurinacional (OEP) de cuánto gasto creemos que vamos a tener. Creo que estamos en una cosa de 15 millones de bolivianos”, manifestó. El legislador agregó que parte de esos recursos vienen como colaboraciones. Citó de ejemplo afiches que son donados por personas que apoyan la candidatura de Andrónico. “Hay compañeros que apoyan a la Alianza Popular”, manifestó. Señaló también que desconoce que exista financiamiento desde el exterior o que existan recursos inyectados desde el narcotráfico. “Todo eso es falso, está dentro de la guerra sucia”, afirmó.

– “Si queremos gobernar, es así”: Prado adelantó que buscarán un acuerdo con Evo si ganan las elecciones

Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular (AP), indicó que, en caso de ganar las elecciones, buscarán un acuerdo con Evo Morales para poder gobernar, ya que el líder cocalero sería “un factor de poder”. La semana pasada, la vicepresidenta de Andrónico Rodríguez reveló que una de las condiciones para conformar el binomio presidencial fue no hacer nada contra Morales. Las críticas sobre ese “pacto de impunidad” llegaron desde diferentes actores políticos, ya que el expresidente tiene más de una docena de procesos por diferentes delitos. En otra entrevista, la candidata dijo que el exmandatario debe ser considerado un importante factor de poder con el que se debe dialogar y acordar para lograr gobernabilidad. “Entonces, conocemos perfectamente el movimiento, conocemos la dinámica de las organizaciones que están apoyando y respaldando a Evo y nosotros, obviamente, vamos a insistir hasta el último momento de trazar algún acuerdo con él. Si queremos gobernar, es así”, dijo Prado Prado el martes pasado.

– Eva Copa: “Si nos bajamos de la candidatura, será tras una evaluación en torno a la situación del país»

La candidata presidencial por el partido Morena, Eva Copa, sorprendió al no descartar la posibilidad de declinar su postulación, en medio de lo que calificó como una adversa coyuntura política y una falta de condiciones mínimas para hacer campaña. “Si nosotros decidimos bajarnos de la candidatura, no es por cobardes ni porque no podamos. Será debido a la situación y coyuntura que esté atravesando el país”, manifestó Copa en declaraciones a medios de comunicación. La alcaldesa de El Alto también denunció que su partido enfrenta múltiples obstáculos para participar en la contienda electoral: “No tenemos financiadores, no hemos empezado una campaña y todos los partidos nos han hecho la guerra”, afirmó, en alusión a lo que considera un cerco político contra su organización. Copa indicó que cualquier decisión sobre el futuro de su candidatura deberá ser evaluada colectivamente al interior de Morena. “Todos los del partido tendrán que conversar en su momento la consideración de bajar alguna candidatura”, señaló.

– “El 50% del parque automotor no puede salir a trabajar por falta de combustible”, dice dirigente de la Confederación de Choferes

La falta de combustible continúa afectando a varios sectores de la economía nacional. El dirigente de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, afirmó este miércoles que el parque automotor solo está trabajando con el 50% de sus unidades debido a la falta de diésel y afirmó que la situación ya se tornó insostenible para el sector. “El 50% del parque automotor no puede salir a trabajar por falta de combustible, prácticamente ya el tema de los buses, en las terminales, están totalmente vacíos. Hay afluencia de pasajeros, pero no tenemos le tema de los buses porque no tenemos el diésel para hacer los viajes”, dijo. Según el dirigente, “sin combustible el transportista no se va a mover” y aseveró que “a consecuencia de eso incluso suben los precios, ya prácticamente se está llegando a una instancia totalmente insostenible”. Ayer, el presidente Luis Arce afirmó que el abastecimiento de combustible no estaba garantizado mientras no se garantice el financiamiento externo. Los choferes pasan hasta tres días esperando diésel.

– Producción de arroz crece 30%, pero contrabando reduce la oferta

La producción de arroz incrementó aproximadamente un 30% en comparación con la gestión anterior, pero este aumento no se refleja en la oferta disponible debido al contrabando a la inversa, denunció el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo. “En arroz hemos tenido un incremento casi del 30% en rendimiento y producción, pero nuestro producto fuga por contrabando a la inversa”, afirmó en conferencia de prensa. La paradoja explica por qué la oferta interna disminuyó pese a récords productivos, situación atribuida al desvío ilegal hacia Perú y Argentina donde los precios duplican el valor boliviano. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando identificó un alto tráfico del arroz en zonas fronterizas. Mollinedo detalló que el arroz boliviano se vende en mercados vecinos a Bs 120-150 el quintal, frente a los Bs 70-80 del mercado local, incentivando redes que vacían los centros de abasto. “Si no tuviéramos este problema, la producción actual cubriría holgadamente la demanda interna”, afirmó.

– Avícolas piden libre importación de combustible y advierten incremento de precios

El presidente del Estado, Luis Arce, advirtió de que no se puede garantizar el suministro pleno de diésel y gasolina en el país si no se aprueban los créditos externos estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Mientras no tengamos la posibilidad de garantizar los recursos para la compra de diésel y gasolina, por supuesto que eso no está garantizado”, manifestó el mandatario durante un encuentro con periodistas en la Casa Grande del Pueblo. Tras las declaraciones del presidente Luis Arce, los productores avícolas aseguran que esta situación ya se veía venir y piden la libre importación de carburantes. Lamentan las declaraciones del presidente, quien dijo que no se puede garantizar el suministro de diésel y gasolina. «Estaba previsto, el Gobierno se cae a pedazos estamos con un modelo económico fallido. Lamentable que escuchemos eso de un presidente que levante las manos y deja todo a nuestra suerte», indicó Omar Castro, presidente de ADA Santa Cruz. Castro advirtió que existirá oferta disminuida de productos y una elevación de precios.