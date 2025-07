Tras ser inhabilitado ¿a quién apoyará Jaime Dunn?

Consultado sobre una posible invitación de algún partido político para cargos como senadurías, diputaciones o incluso un ministerio, fue categórico al señalar: “No, no, no, no. O sea, no se trata de eso. Esa es la política tradicional.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El economista y excandidato presidencial Jaime Dunn reiteró que, pese a su inhabilitación en el proceso electoral, continuará “en campaña”, trabajando políticamente, aunque sin imponer una línea de apoyo electoral a una determinada agrupación política.

“Lo que yo voy a ir a decirle a la gente es que debemos seguir trabajando en contra de este Estado decadente, de este sistema corrupto. Yo no tengo por qué decirle a la gente por quién votar. La gente decidirá, porque no son ovejas”, afirmó Dunn en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Consultado sobre una posible invitación de un partido político para senadurías, diputaciones o incluso un ministerio, fue categórico al señalar: “No, no, no, no. O sea, no se trata de eso. Esa es la política tradicional: suma aritmética de ‘vente aquí, te damos este espacio, toma este ministerio, trae a tu gente’. Esa lógica de repartir espacios de poder es justamente la que queremos superar”.

Dunn reafirmó que su proyecto no se trata de sumarse a estructuras existentes ni de pactar por cargos, sino de construir una nueva forma de hacer política en el país: “Nuestra causa no puede reducirse a un pacto electoral. Hablamos de una revolución de principios, de una cruzada por las ideas de la libertad. No queremos administrar parte de un sistema que ya ha fracasado. Queremos desmantelarlo y volverlo a armar”, sostuvo.

El economista también cuestionó los intentos de unidad de la oposición tradicional, asegurando que han fracasado por falta de principios comunes: “¿Por qué fracasa el bloque de unidad? Porque no había unidad, solo intereses. La patria era lo segundo. Primero era quién es el caudillo y qué encuesta vale. Por eso, quienes quieran sumarse a nosotros, que no vengan con estrategias políticas, sino con principios. Lucha por ideas, no por espacios”, subrayó.

Finalmente, Jaime Dunn concluyó que su movimiento político seguirá creciendo con base en convicciones firmes, no en acuerdos oportunistas. “Obviamente estamos aquí para ayudar al país, por supuesto. Somos una fuerza importante, lo sabemos. Pero no vamos a caer en la vieja política. Estamos aquí para hacer historia, no para repetirla”, dijo.

Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 09:12 del video adjunto en la presente nota.