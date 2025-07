“Cómplice con el evismo”, “desorientado”; Arce y Doria Medina se lanzan acusaciones

El presidente Luis Arce y el candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se lanzaron acusaciones, este miércoles, a través de sus respectivas cuentas en redes sociales

El presidente Luis Arce y el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina. Foto: DTV

Fuente: Brújula Digital

A poco más de un mes de las elecciones generales, el presidente Luis Arce y el candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se lanzaron acusaciones a través de sus respectivas cuentas en redes sociales. El Jefe del Estado tildó de “cómplice con el evismo” al presidenciable y este le respondió “desorientado”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las acusaciones entre Arce y Doria Medina empezaron luego de la declaración que emitió el Mandatario ayer, cuando advirtió que no se garantizaba el fin de la escasez de combustible en el país por la falta de recursos económicos, mientras la Asamblea Legislativa no aprueba créditos internacionales.

Ante esa declaración Doria Medina sostuvo este miércoles que “Arce dice que no garantiza la provisión de combustibles para el país. Este presidente se irá tal como fue en su gestión: incapaz”.

La respuesta del Presidente no se dejó esperar. “Samuel Doria Medina se presenta como supuesto salvador de una crisis económica que orquestó junto a sus colegas, en alianza cómplice con el evismo. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional no dudaron en sacrificar el bienestar del pueblo boliviano con el único objetivo de boicotear nuestra gestión”, escribió en redes sociales.

Acotó que el “eterno candidato” ordenó paralizar la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa y, ahora, “desfachatada e irónicamente”, para superar la crisis económica que vive el país, presenta una propuesta centrada en torno al financiamiento externo al que tanto se opuso.

“Luego de los ‘100 días’ veremos quién es el incapaz, si es que llega al Gobierno. En todo caso este empresario político aplicará la receta neoliberal a costa de miles de desempleados e ingresos congelados”, sostuvo Arce.

Los “100 días” se refiere a la propuesta que Doria Medina impulsa en su campaña electoral, en el que ofrece soluciones a la inflación y a la falta de dólares en el país en ese lapso de tiempo.

“Luis Arce está tan desorientado que no sabe que durante esta legislatura yo no he tenido ninguna bancada parlamentaria, porque no nos presentamos en las elecciones de 2020. Sería gracioso si no fuera preocupante. Arce ni siquiera sabe que apoyé la idea de darle oxígeno crediticio para que termine su gestión. ¿Qué sabe entonces el presidente?”, respondió por su lado Doria Medina.

En este caso, Doria Medina negó que él haya tenido participación en el “boicot” económico, en la Asamblea Legislativa, que denunció Arce.

“En todo caso, acepto su desafío. El 15 febrero veremos quién es el incapaz. Como buen político profesional, Arce no tuvo el valor ni la inteligencia para aprobar las medidas que se necesitaban y dejó que la crisis se agravara al punto de que hoy la inflación es galopante y LA PLATA NO ALCANZA. Así son los políticos y así son los masistas. En agosto se acaba la politiquería de echarle la culpa a otros”, añadió Doria Medina.

Por su lado, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, cuestionó a Arce por sus críticas a Doria Medina, a quien respaldó como candidato de la oposición.

“Luis Arce ataca al candidato de la Unidad, Samuel Doria Medina y lo culpa de la crisis. Pretende confundir a los bolivianos haciendo demagogia y acusaciones sin fundamento”, señaló Camacho a través de sus cuentas en redes sociales.

Luego de enumerar una serie de gastos que habría hecho Arce, señaló que el Presidente, en cinco años, “hundió al país y destrozó la economía de las familias”.

También aseguró que, en 100 días, Doria Medina y su equipo de profesionales y técnicos arreglarán “el desastre. Claro, un incapaz como Luis Arce, nunca podrá entenderlo”.

BD/JJC