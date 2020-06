Ministro Murillo: «Santa Cruz está sufriendo el embate más fuerte del Covid-19»

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tras reunión del COED, en conferencia de prensa, señaló se han hecho evaluaciones y el primer aprendizaje que sacó es que Santa Cruz está recibiendo el embate más fuerte, pero gracias a sus autoridades está pudiendo resistir.

Señaló que el departamento de Santa Cruz prioriza la mayor cantidad de apoyo porque el 67% de los infectados, si están en la región. Además se discutió la importancia de que los dirigentes y las autoridades guien al pueblo por un buen camino.

«Si no nos cuidamos, no cuidamos a nuestras familias (…) Junio y julio van a ser meses duros y si no aprendemos las lecciones que nos dejaron estos meses, no vamos a salir adelante», dijo Murillo.

Fuente: Boliviatv

