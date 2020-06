Padres no pueden cobrar el Bono Familia de sus hijos debido a que la banca no tiene datos actualizados del SIE

Marcelo Suarez Ramirez

“Es absurdo que te hagan hacer cola afuera de un banco, soportando el sol, el frío y la lluvia, con riesgo de contagiarse y que al final te digan que tu hijo no está en la lista y, por lo tanto, no va a poder cobrar”. Así se lamenta Claudia Hurtado, madre de un niño de primaria. Su caso es uno más de los varios padres y madres de familia que se quejan porque sus hijos no figuran en el Sistema de Información Educativa (SIE), requisito para cobrar el Bono Familia, de Bs 500, creado por el Gobierno para beneficiar a estudiantes.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Este lunes, los padres de los alumnos de la unidad educativa San Francisco de Asís Sur, ubicada en el distrito municipal 12 de la capital cruceña, bloquearon una ruta por la zona del colegio exigiendo que se atiendan sus demandas. “Necesitamos que nos paguen el bono familiar, somos más de 70 padres que estamos sufriendo en estos tiempos de crisis, no es posible que no hubieran inscrito a nuestros hijos en las fechas exactas. Recién el 4 de mayo empezaron a pedir papeles para poder meter al sistema los nombres de los niños”, explica Jacinto Mamani, uno de los presentes.

De acuerdo con los decretos 4197, 4199, 4205 y 4210, para realizar la entrega del Bono Familia a los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria de las unidades educativas fiscales y de convenio del subsistema de Educación Regular, se debían consolidar datos en el SIE.

El Viceministerio de Educación Regular instruyó a las direcciones departamentales de educación y direcciones distritales educativas que el módulo de inscripción debía estar habilitado por única vez del 5 al 8 de mayo y que en caso de no registrar la información en las fechas establecidas los daños serán de responsabilidad de las direcciones departamentales de educación y direcciones distritales educativas del Estado.

No obstante, en los últimos días han proliferado las denuncias de padres que no pueden cobrar el bono porque sus hijos no están habilitados en el sistema

José Antonio Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Padres Familia, dijo que han sentado una denuncia a la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Tampoco lo han hecho del Ministerio de Educación, al que le han solicitado que solucione esta situación

“No sabemos dónde radica el problema, algunos le echan la culpa al ministerio, a las direcciones de los colegios y también a las direcciones departamentales de Educación. Muchos padres están tomando esto como una represalia y una discriminación hacia los colegios particulares”, aseguró Pereira.

La directora del kínder Carrusel, Kuki Vaca, afirma que el problema se está generando en La Paz, porque el viceministerio no está haciendo ingresar la información al sistema de las entidades bancarias, razón por la que muchos padres se están enterando de que sus hijos no aparecen registrados como beneficiarios del bono.

“He constatado que el problema se genera allá, porque en la Dirección de Educación me han demostrado que, efectivamente, la información ha sido recibida tal como se la entregó. Y son comprensibles las quejas de los padres. Imagínese, si a usted le han prometido que puede recibir un bono, que lo necesita, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, y que le salgan con eso, que le hagan perder su tiempo y arriesgar su salud. No lo hallo correcto”, expresó la directora.

Vaca señaló que muchos padres se han quejado con ella por esta situación. Aclara que la dirección del establecimiento de educación inicial ha enviado toda la documentación requerida por la Dirección Departamental de Educación, que a su vez la ha remitido al Viceministerio de Educación Regular.

EL DEBER intentó comunicarse con la viceministra de Educación Regular, Gabina Condori, pero no logró que atienda la llamada.

​El Bono Familia para padres de familia de alumnos en unidades educativas privadas se pagan desde el 18 de mayo. Este incentivo se puede cobrar en un plazo de hasta 90 días.

Fuente: El Deber