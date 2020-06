Personal de salud del hospital en Yacuiba se repliega por falta de pruebas para Covid-19

Profesionales en salud del hospital Rubén Zelaya, en la ciudad de Yacuiba, Tarija, anunciaron que se replegarán de sus funciones como forma de protesta por el inadecuado uso de pruebas para coronavirus, las cuales fueron aplicados al personal administrativo del centro médico, pero no así a los trabajadores que están en contacto directo con los pacientes infectados.

De acuerdo a un reporte del diario El Gran Chaco, Rosario García, presidente del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) en Yacuiba, informó que pese al contacto que los médicos tuvieron con casos positivos de Covid-19 hasta el momento no se les aplicó las pruebas PCR, lo cual implica un riesgo para ellos mismos, sus familias e incluso para los pacientes nuevos que llegan al centro médico.

La dirigente denunció que lo más indignante es que las pruebas llegaron, pero sin ningún tipo de consenso se aplicó a los trabajadores del área administrativa del hospital Rubén Zelaya. Una vez que el personal de salud se presentó para someterse a las pruebas les informaron que éstas se habían acabado. Esta fue la causa que motivó la decisión del repliegue.

En redes sociales, María Cáceres, una doctora de este centro hospitalario, manifestó también su molestia. “Que rabia e impotencia. No sé cómo pensaban ocultar tanta arbitrariedad. O sea los que estamos directamente atendiendo pacientes y poniendo el hombro para la población, estamos por debajo del personal administrativo”.

La especialista añadió: “Y cuando se nos cita para realizarnos las pruebas, nos salen que no hay más y que no hay transporte. La triste realidad en la que vivimos cada día. No sólo estamos enfrentando la pandemia de Covid-19, el egoísmo y la negligencia de la gente, sino también la incompetencia de nuestros dirigentes en salud”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo