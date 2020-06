Valverde: «Preparar el proceso electoral en Santa Cruz y Beni es un crimen»

Carlos Valverde-Sin Compostura. – La elección es el último acto de la renovación del Pacto Social, pero es el todo en el mismo; si los jóvenes no votan (generación post Evo) estamos en democracia selectiva. Franklin Pareja sostiene que esto puede no ser definitivo. Tiene que haber Plan B, no sabemos en qué nivel estará la pandemia-



Valverde-Tiempo de Cuarentena de Salud.- Arce, Mesa, Quiroga, pocas consideraciones médicas y científicas; me interesan las elecciones pero no parece importarles ninguna otra cosa que el hecho de votar; cómo quedan los nuevos inscriptos? 100.000 jóvenes no van a votar, ¿qué democracia es esa? Dr Coca: interesantes consideraciones de tipo legal y de salud.

Fuente: carlos.valverdebravo