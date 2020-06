Vocero de Juntos: El TSE al manejar el 6 de septiembre como fecha «cerrada» para elecciones sigue estrategia del MAS

Manuel Saavedra. Foto: eju.tv

El vocero de Juntos en Santa Cruz, Manuel Saavedra, indicó que las afirmaciones de este sábado del presidente del Tribunal Supremo Electoral, solo generan desconfianza pues el anticiparse en decir que el 6 de septiembre es una fecha cerrada para los comicios nacionales, es seguir la estrategia del MAS que solo piensa en política y no en la salud de la población. “Es una clara señal de que el TSE está siendo funcional a los intereses del MAS primando intereses políticos encima de la salud de la población. Lamentamos que haya decidido elegir una fecha de elecciones en función a negociar con Evo Morales y no en consultar con médicos y científicos. Los únicos que aplauden esta situación son el MAS, Evo Morales y algunos funcionales”, aseveró Saavedra, a tiempo de recordar que la alianza Juntos no participó de ninguna reunión o acuerdo para fijar fechas. (eju.tv) Afirman que manejar el 6 de septiembre como fecha «cerrada» para elecciones es seguir estrategia del MAS

Santa Cruz, 6 jun (ABI). – El vocero de Juntos en Santa Cruz, Manuel Saavedra, dijo que lo expresado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien dijo que el 6 de septiembre es una fecha «cerrada» para realizar las elecciones nacionales, es seguir la estrategia del MAS, que solamente piensa en política y no en la salud de la población.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«Lamentablemente el TSE, en vez de darnos confianza, con sus acciones, lo único que está haciendo es darnos incertidumbre y desconfianza. Primero Evo Morales anuncia que negoció con el TSE para definir la fecha de las próximas elecciones, y el día de hoy, Salvador Romero, presidente del TSE, anuncia que la fecha negociada con el MAS es definitiva y no se puede cambiar», expresó Saavedra.

Continúo diciendo que esto es una clara señal, «de que el TSE está siendo funcional a los intereses del MAS, pero tal vez lo que preocupa más es que no han primado los intereses de cuidar la salud de la población y si intereses políticos».

Resaltó, además, que todos los informes y declaraciones de médicos, científicos o epidemiólogos, coinciden en que, como avanza la enfermedad en el país, «el 6 de septiembre no habrá las condiciones para que millones de ciudadanos puedan salir a las calles a emitir su voto, sin que esto implique arriesgar su salud o que lleven la enfermedad a sus hogares».

En ese sentido, lamentó que el TSE no haya sido responsable y coherente al decidir una fecha, en función a negociaciones con el MAS y no hablar con los profesionales en la salud. «Esto no esta bien y los únicos que aplauden esta situación son el MAS, Evo Morales, y algunos funcionales».

Finalmente, ratificó que la alianza Juntos no ha participado de ninguna reunión o acuerdo para definir la fecha de las próximas elecciones nacionales.