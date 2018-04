10 Cosas que probablemente no sabías de Sylvester Stallone

1. Stallone, el guionista

“He dirigido, producido, actuado… pero no hay nada tan difícil como escribir. Mirar el papel en blanco y saber que tienes que llenarlo de palabras es un reto abrumador, así que saludo a los escritores, ya que sin su arduo trabajo no habría películas. Cada actor debería intentar escribir un guion alguna vez. Es genial para la mente”.

Stallone no es solamente el protagonista de Rocky: también es su autor. La escritura del guion le llevó apenas tres días; en esos tres días no hizo otra cosa más que escribir.

2. Convicción

3. Su expresión

4. Un hogar singular

5. Su amado perro…

¿Recuerdan al perro que acompañaba a Rocky en sus entrenamientos? Él también tiene su historia: ese perro era el perro de Sylvester. El actor, que se hallaba en la miseria, no podía mantenerlo y lo vendió por unos pocos dólares a un hombre de su confianza. Semanas después de esa triste despedida, Stallone firmó contrato por Rocky, regresó a la casa de este hombre y compró a su propio perro por miles de dólares.

…y gato

6. Sylvester Triple X

7. Rechazo

Antes del éxito de Rocky, Stallone pasó por muchas audiciones en las que fue rechazado. La más conocida fue la audición para el papel del mafioso Paulie Gatto, guardaespaldas de Don Vito Corleone, en la famosa película El padrino.

“Ni siquiera podía conseguir un papel de cameo de un italiano”, recuerda el actor. “Nunca olvidaré esto: ¡era una escena de una fiesta, de 300 invitados! Y me dijeron no. Les pregunté: “¿Qué parte de mí no pasó por un aspecto italiano?”.

Hablando de esta película, Stallone es un gran amigo de Al Pacino y hace poco lo felicitó por su cumpleaños con esta foto de Instagram, destacando que llevan 40 años de amistad.