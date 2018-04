Agente en la CIJ espera un fallo marítimo favorable o ‘mínimamente positivo’ a favor de Bolivia

El expresidente y agente en la demanda marítima Eduardo Rodríguez se encuentra en La Paz e hizo un repaso del juicio contra Chile y sus expectativas sobre la próxima sentencia. Hizo notar que en un fallo se toma en cuenta diferentes elementos, no solo el jurídico, y expresó su confianza en un fallo favorable o una “respuesta mínimamente positiva” a favor de Bolivia.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchó entre el 19 y 28 de marzo los alegatos orales de ambos Estados en la demanda que busca se obligue a Chile cumplir sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico, que arrebató tras la invasión y la posterior guerra de 1879. Ahora la corte delibera para dictar el fallo.

Rodríguez fue designado agente y fue parte activa en este proceso instalado ante la máxima instancia judicial en La Haya, Países Bajos, donde también es embajador. El también expresidente de la exCorte Suprema de Justicia explicó que a la hora de dictar fallos concurren una serie de elementos y así, dijo, lo demostró la jurisprudencia de la corte.

“Los jueces tienen un bagaje de alternativas o de argumentos para fallar, para resolver, entre ellos están las normas aplicables no todas completas, precedentes, algunos conceptos muy estrictos que salvaguardan los derecho de los Estados y también los elementos de justicia. De manera que por la forma que esta corte ha venido procediendo sus decisiones yo creo que echarán mano a todo este conjunto de elementos que las partes han puesto a su disposición”, explicó.

Durante la exposición de los argumentos orales, la última fase antes del veredicto, Bolivia demostró con documentos los compromisos chilenos de negociar y sus consecuentes efectos jurídicos vinculantes en el marco del derecho internacional. Por otro lado, Santiago negó que existe esa obligación y reafirmó la vigencia del Tratado de 1904, que fijó los límites como consecuencia del conflicto bélico, aunque el juicio no toca ese documento.

Para este año se espera la sentencia y la administración de Evo Morales confía en un fallo favorable apoyado en todo lo expuesto en el juicio. Rodríguez es parte de ese optimismo e informó que los jueces ya deliberan sobre el caso.

“Soy positivo en creer que nos darán la razón idealmente en todos los puntos planteados y si no pues vendrán decisiones que en todo caso no podrán estar lejos de los argumentos tan racionales presentados por Bolivia y que hacen además a la coexistencia pacífica de las naciones a este nuevo entendimiento del derecho internacional de que esta es la forma de resolver las disputas. No creo que haya mucho margen para que Bolivia no tengan una respuesta mínimamente positiva”, afirmó.

Rodríguez llegó a Bolivia para participar de una reunión técnica destinada a avanzar en la preparación de la contramemoria para la defensa de los derechos sobre el agua del Silala, que Chile reclama en la CIJ.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz