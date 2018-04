Alcalde de Yanacachi asegura que ministro Navarro “no sabe nada” sobre conflicto en la Chojlla

Campamento de la mina Chojlla. Foto: ATB

El alcalde del municipio de Yanacachi, Juan Wilfredo Cossío, contradijo la versión del ministro de Minería, César Navarro, sobre el conflicto de la mina Chojlla. Dijo que los mineros movilizados en la sede de Gobierno no son extrabajadores pues tienen el control sobre el 80% del yacimiento de estaño y 5. Negó cualquier posibilidad de enfrentamiento.

“Quisiera desmentir todas las apreciaciones del Ministro que se cree interlocutor de la empresa minera de la Chojlla, él no señala lo que está pasando, dice que son extrabajadores de La Chojlla los que marchan, son 27 años continuos que están trabajando”, dijo a ANF.

Navarro expresó su preocupación por los efectos negativos sobre el clima de inversiones que genera el conflicto de la mina Chojlla por lo que pidió a la empresa Internacional Mining Company S.A solucionarlo. Dijo que los mineros movilizados son extrabajadores que no tienen relación laboral con la privada.

“Hemos instruido a la empresa que resuelva este tema porque no nos pueden perjudicar y eso también afecta la imagen de las inversiones en el país; le hemos pedido que resuelva el problema porque lamentablemente han generado una relación sui géneris porque les permite vivir en el campamento (a los mineros), les compran el mineral, (pero a su vez) les demoran en pagar, es una relación compleja”, manifestó Navarro.

En criterio del alcalde, la vía de solución al conflicto debe ser el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Minería, instancias a las que plantearon la reversión de la mina a favor de los trabajadores.

Dijo que al menos 600 mineros “anexos” (contratistas) exigen el pago por la venta de minerales a la empresa. Según el alcalde, la producción es estaño y wólfram alcanza para dos exportaciones al mes, equivalente a 350 quintales.

Seguridad precaria

En cuanto a la seguridad industrial, el munícipe de Yanacachi afirmó que es muy precaria. “Evidentemente hay mucho descuido respecto a los ‘anexos’, no hay un mínimo de seguridad industrial (…). Si visita la mina no hay ningún ventilador, y seguro rápidamente los trabajadores contraerán tuberculosis”, aseveró.

A denuncia de los mineros movilizados, una comisión institucional de derechos humanos ingresó a la mina Chojlla, ubicada en el municipio de Yanacachi de Sud Yungas en el departamento de La Paz, para verificar si los pobladores son víctimas de abusos por parte de Mariana Iturralde, de la empresa Internacional Mining Company S.A., sobrina del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada.

El ministro Navarro insistió que “los mineros que están movilizados no son trabajadores regulares de la Chojlla, son extrabajadores del 95; segundo, que son extrabajadores que han accedido a algunas áreas de trabajo y han accedido a un apoyo técnico de la empresa, entonces no tienen relación obrero laboral, no son actores mineros legalmente constituidos”, aseguró.

Los mineros denunciaron que trabajan jornadas diarias entre 12 a 16 horas, que no cuentan con seguridad social y que se encuentran impagos desde hace un año. También aseguraron que sufren de cortes constantes de agua y luz en sus viviendas ubicadas en la Chojlla.

Fuente: noticiasfides.com