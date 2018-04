Alcaldía inaugura hoy el minorista La Ramada; un grupo se rehúsa a irse

La apertura oficial estará a cargo del alcalde Percy Fernández. La megaobra costó Bs 130 millones. Más de una docena de líneas de micros llegarán hasta el lugar. Los accesos están pavimentados

Igor Ruiz Zelada / Deisy Ortiz D.

Al fin, hoy será el día tan esperado para el traslado oficial de los comerciantes informales de inmediaciones del mercado La Ramada hasta el nuevo centro de abastecimiento que la Alcaldía construyó para ellos en la avenida Moscú, barrio 30 de Agosto, cerca de la avenida San Martín de Porres y del séptimo anillo, el cual tiene capacidad para albergar a 7.400 gremiales.

Se trata de uno de los mayores desafíos para el gobierno municipal capitalino, considerando que un buen número de comerciantes, bajo el mando de Jaime Flores, se resiste a dejar sus puestos de la zona céntrica con el argumento de que en el nuevo mercado ya no quedan espacios para ellos.

Fue un largo proceso de traslado de los vendedores que ocupan espacios públicos. Primero los de la rotonda del Plan Tres Mil, pasando por los del Abasto y de Los Pozos, hasta llegar a los de La Ramada, con vías abarrotadas de puestos callejeros que provocan embotellamientos.La ocupación del minorista La Ramada se inició voluntariamente hace una semana y el fin de semana los dirigentes Jesús Cahuana (también concejal) y Róger Labardens, estuvieron abocados a la distribución de puestos para sus asociados en el nuevo mercado.

Muchos vendedores lograron puestos de 1,7 metros de ancho por 3 de fondo, pero otros se han tenido que conformar con compartir ese espacio con otros agremiados. Ante la gran demanda de puestos, incluso, se procedió a habilitar espacios en los alrededores del pabellón central.

El concejal Cahuana dijo ayer que unos 6.000 comerciantes ya estaban instalados en sus puestos de venta y que la ocupación del mercado alcanzaba el 95%. El dirigente Flores denunció que mucha de esa gente no es del mercado La Ramada y advirtió que si la Alcaldía no les garantiza puestos, de 5metros cuadrados, sus afiliados seguirán vendiendo en la zona central. “Han hecho prevalecer listas con comerciantes que, en su mayoría, no son del mercado La Ramada; las autoridades municipales tendrán la responsabilidad de hacer el traslado de la mejor manera. Pero si a nosotros no nos garantizan puestos, tal como se ha establecido, de 5 metros cuadrados, nosotros vamos a tener que defender nuestras fuentes de trabajo en el mercado La Ramada”, dijo Flores.

El secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, espera que todos los vendedores se trasladen de forma voluntaria al nuevo centro de abastecimiento para que la desocupación de los espacios públicos se haga sin mayores conflictos.Según Landívar, desde hoy habrá funcionarios de la Alcaldía verificando los puestos en el minorista para garantizar que nadie ocupe más de un espacio.Insistió en que en el nuevo mercado hay lugar suficiente para recibir a todos los vendedores de La Ramada y que este proceso llevará “el tiempo que sea necesario”, sin mencionar si tomará semanas o meses. Lo que sí garantizó Landívar es que el gobierno municipal despejará las calles y recuperará el espacio público. Por el momento, descartó el uso de la fuerza pública para este fin.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, reveló que la capacidad del nuevo mercado es de 7.400 puestos, donde venderán gremiales de 70 asociaciones, incluidos los de Jaime Flores.El secretario de Comunicación adelantó que hoy se pondrá a disposición de los comerciantes de La Ramada camiones para que puedan trasladar su mercadería y también se espera que personal de Obras Públicas ingrese a mejorar la zona. A las 18:00, el alcalde Percy Fernández inaugurará el nuevo mercado minorista junto al pleno del Concejo Municipal, encabezado por la presidenta del órgano legislativo.

Historia del traslado

En las mesas de trabajo de 2009 se habló del reordenamiento de los comerciantes informales de las calles, acción que recién se ha podido ejecutar desde septiembre del año pasado, con el traslado de los vendedores de la rotonda de El Mechero. Para garantizar el funcionamiento del minorista La Ramada, el Concejo Municipal aprobó seis leyes. Las normas permitieron ampliar la superficie construida del mercado, ensanchar las vías de acceso, hacer regulaciones internas, así como la obtención de recursos económicos ante organismos internacionales.Para garantizar la clientela, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, ha confeccionado el plano de ingreso de 15 líneas de micros, una que entrará por la parte oeste y 14 por el sur, desde el séptimo anillo.

Pormenores del orden en La Ramada

1.- En abril de 2009 se instalaron las mesas de trabajo entre el municipio y los dirigentes de La Ramada y Los Pozos. En esa época era concejala la dirigente Griselda Muñoz.

2.- El minorista La Ramada quedó en ser entregado en agosto de 2012, pero los gremiales cuestionaron las dimensiones de los puestos, por lo que debieron rediseñarlo.

3.- El costo total de las dos fases del mercado fue de Bs 130 millones, donde se construyeron puestos para 7.400 gremiales, además de dos guarderías, oficinas y baños.

4.- Faltaron tres semanas para que se cumplan siete años del inicio de las obras del nuevo mercado, el cual fue emplazado en unas pozas de antiguas tejerías, en la UV-124 del D-10.

Las obras de construcción se iniciaron en 2011 y fueron ejecutadas en dos etapas

Parece lejano el día cuando el 20 de mayo de 2011 el alcalde Percy Fernández, en un área de 10 hectáreas del distrito 10, dio la orden de proceder a la edificación al consorcio Manpes, constituido por seis empresas constructoras, Metaconst, Atlasworld, Naturhome, PCT, El Diez y Sutós. El primer proyecto aprobado tuvo Bs 40,5 millones de inversión para construir una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados, con capacidad para 5.600 puestos de venta; una playa de parqueo para 1.500 vehículos, así como 2,7 kilómetros de canales de drenaje y 2,4 km de vías de acceso.

La primera fase tardó dos años en ser concluida. Luego de ser entregada, los dirigentes, entre ellos el ahora concejal Jesús Cahuana, cuestionaron la capacidad de los galpones, con puestos de un metro cuadrado. La segunda etapa duró solo nueve meses, donde los puestos ampliaron su dimensión a 1,7 m de ancho por 3 de fondo.

Fuente: eldeber.com.bo