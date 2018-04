Alexa recordará conversaciones pasadas y las interacciones serán más naturales

A lo largo de los últimos meses Amazon ha demostrado estar poniendo todo su empeño en mejorar las funciones de Alexa, el asistente de voz disponible en dispositivos como Amazon Echo. Ahora, todo parece indicar que la compañía está trabajando en una de las más esperadas. Se trata de la habilidad de recordar cosas de las que hemos hablado en el pasado, tal y como un empleado de la compañía ha confirmado en el blog para desarrolladores de Alexa.

El objetivo de Amazon es mejorar el comportamiento de Alexa, que a día de hoy no puede recordar información pasada importante o responder preguntas relacionadas si no la formulamos de la forma adecuada. Gracias a esta mejora, el asistente será capaz de responder preguntas secundarias de una forma más natural. Por ejemplo, si decimos: “Alexa, ¿qué tiempo hace hoy?”, a continuación podremos preguntar ¿y este fin de semana? y Alexa nos responderá correctamente, algo que no era capaz de hacer hasta el momento.

La mejora de su memoria funcionaría incluso con temas diferentes y preguntas no relacionadas. En caso de que hayamos preguntado qué tiempo hace en otra ciudad, podremos continuar preguntando “cuánto se tarda en llegar?” y Alexa sabrá que nos referimos a la ciudad por la que acabábamos de preguntar. Además de lo anterior, desde Amazon afirman que también podremos pedirle que recuerde un acontecimiento importante (como el cumpleaños de un amigo) para que Alexa lo mencione llegado el momento.

Sin duda, se trata de mejoras de lo más interesantes, sobre todo si tenemos en cuenta que harán que la comunicación con los asistentes de voz virtuales sea mucho más rápida y natural. Además, desde Amazon han confirmado que tienen muchas más novedades relacionadas con Alexa que llegarán a lo largo del año. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad.

Fuente: wwwhatsnew.com