Aseguran que Cochabamba tendrá la pista más veloz de Sudamérica

La pista más veloz del mundo, en la actualidad es el Bicentenario, de Aguascalientes, México; sin embargo, Cochabamba buscará arrebatarle ese título, con el velódromo que construye para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

El velódromo, que será parte del Centro de Formación Deportiva y Entrenamiento después de los Juegos 2018, tiene condiciones ideales para la velocidad, debido a su aerodinámica, los 44 grados de peralte en las curvas y 13 grados en las rectas; todo ello sumado a la altura de Cochabamba, que está por encima de los 2.650 msnm, según explica Humberto Encinas, especialista en construcción de velódromos, de la empresa mexicana Petra, responsable del emplazamiento de las pistas más veloces a nivel mundial.

La pista tiene un 97 por ciento de avance y se espera que su instalación termine mañana, para luego realizar el trazado (líneas oficiales), el pulido y la instalación de una barrera traslúcida, como medida de seguridad, debido a que la pista tiene un desnivel de un metro con el centro del velódromo.

El circuito, que tiene las medidas reglamentarias de 250 metros, será homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para torneos internacionales nivel I.

Encinas dijo que el velódromo puede recibir sin problema campeonatos mundiales, y en el que “se pueden romper récords mundiales”.

“Sin lugar a dudas, en un futuro se podrá tener eventos internacionales a nivel mundial y aquí es donde van a empezar a caer récords, estoy seguro”, sostuvo.

En cuanto a las características de la pista, Encinas explicó que es armada con una madera que procede de Finlandia; mientras que la madera estructural viene de Estados Unidos y Canadá.

“La particularidad de esta madera es que tiene un diseño de ingeniería de primer nivel, es pino laminado; traemos arriba de 1.000 kg por centímetro cuadrado, es algo similar al concreto o acero”, explicó el ingeniero.

Petra trabajó con alrededor de 10 hombres y armó la pista en un tiempo récord de casi dos semanas, cuando generalmente lo hacen en seis.

Ayer, Petra hizo las pruebas de la pista, porque ésta debe ser perfecta, debido a que en una competencia en la que los ciclistas ruedan por equipos a una velocidad de 65 km/h, no puede existir imperfecciones en la superficie.

El multicampeón nacional mexicano Miguel Alcalá fue el encargado de probar el perímetro para Petra. “He rodado como en 11 velódromos, incluyendo el de Mánchester, Inglaterra, y la verdad éste es muy rápido en comparación; igual son de madera, pero la superficie de éste fue mejorado”, dijo Alcalá. Una de esas mejoras fue bajar de 48 a 44 grados en el peralte, una modificación solicitada por la UCI para brindar mayor seguridad a los ciclistas y para que no salgan aventados de la pista, por la velocidad que imprimen.

Para Alcalá, Cochabamba tiene la altura ideal para el entrenamiento, “porque de esa manera obligas al cuerpo a oxigenar más por la escasez de oxígeno por la altura, lo que genera que cuando uno compite al nivel del mar, tiene más glóbulos rojos, y compites mejor. Esa es la ventaja de tener un velódromo de gran altura. Creo que tendrán una alta demanda, será cuestión de que la promocionen”, puntualizó el especialista.

Descartan cambio de sede. Debido a los retrasos en la obra, se hablaba de llevar el ciclismo a otra ciudad, pero con los avances eso fue descartado.

VELÓDROMO RECIBIRÁ EL PATINAJE ARTÍSTICO

Uno de los deportes que estuvo por mucho tiempo en incógnita y no se sabía dónde se iba a disputar era el patinaje artístico, debido a que la primera opción no fue aceptada porque no cumplía con las medidas reglamentarias.

El Comité Organizador de los Juegos (Codesur) solucionó el tema con una modificación en el diseño del velódromo, añadiendo una pista de cemento en el centro, que cumple con las medidas reglamentarias.

La pista de cemento tendrá un sellado para que no tenga irregularidades y servirá para albergar esa disciplina.

El escenario deportivo tiene aforo para unas 900 personas.

TADE HACE ENTREGA DEL HOTEL, POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLÉTICA

Tres de los cinco módulos que tiene a su cargo la empresa constructora TADE en la segunda fase de la Villa Suramericana están concluidos y se anunció que iban a realizar la entrega administrativa al Codesur, para que éste empiece con el equipamiento respectivo.

TADE tiene a su cargo la construcción del hotel, polideportivo, pista atlética, velódromo, además de las áreas externas. De estos cinco módulos, según Daniel Fernández, gerente de TADE, tres (los primeros) ya fueron concluidos.

El velódromo está en un 95 por ciento, faltan los palcos, terminar de cerrarlo, entre otros trabajos. Reconoció que existen retrasos en los trabajos de las áreas externas. “En general tenemos un 95 por ciento de avance. Estamos dentro los plazos, ya se hizo la inspección y entrega del hotel, ya están en proceso de equiparlo, ya hay ascensores”, dijo Fernández.

Otras obras

El director del Codesur, Juan Manuel Chevarría, espera que no existan problemas en la entrega de los escenarios de la Alcaldía, que atraviesa una crisis institucional.

“Es un tema de la Alcaldía, que no debería afectarnos. Hoy (por ayer) iban a entregar la piscina, pero me dicen que se realizará en la semana, y en cuanto lo hagan pasarían a Codesur para que nosotros podamos ingresar con toda la imagen y el equipamiento necesario”, dijo Chevarría, que espera tener un cronograma de entregas hoy.