Avanza la asignación de puestos en el nuevo mercado, pero no desocupan La Ramada

Con la supervisión de Cahuana y Labardens ayer comenzó la entrega oficial de los puestos a los comerciantes que se mudaron voluntariamente al nuevo centro

Deisy Ortiz D.

Bajo un fuerte control por parte los mismos comerciantes y con la supervisión de los dirigentes gremiales Róger Labardens y Jesús Cahuana, los comerciantes que hacen vigilia desde inicio de semana en el Mercado Minorista La Ramada comenzaron ayer a recibir oficialmente sus locales de venta. La asignación de puestos en el nuevo centro de abastecimiento avanzó a la par de los últimos trabajos con miras a la apertura, prevista para mañana.

No obstante, en La Ramada de la zona céntrica, las calles y aceras continúan ocupadas por comerciantes que dicen pertenecer a la Federación de Comerciantes Gremiales Unidos, a la cabeza de Jaime Flores, quienes aún aguardan por espacios en el nuevo mercado y aseguran que si la Alcaldía no les garantiza un área, no se moverán del lugar.

Ayer, el movimiento en el nuevo centro era intenso. Cerca de las 11:00 todos estaban pendientes de la asignación de los puestos que en ese momento se realizaba en el sector de comidas. Con lista en mano, los dirigentes llamaban a sus afiliados y procedían a entregarles sus locales. Un cordón humano evitaba que ‘infiltrados’ de otras federaciones pudieran aprovechar la situación y generar conflicto.

En el lado norte del sector, el concejal Cahuana supervisaba de cerca el proceso. Vestido con polera y tenis podía pasar desapercibido entre los gremiales, de no ser porque todos estaban atentos a lo que decía.

En el otro extremo, quien entregaba los puestos era el exconcejal y dirigente Labardens. En ese sector, la mayoría se quedó con el puesto que desde inicio de semana venía cuidando, por lo que no hubo mayores problemas en la distribución.

“Ahora sí puedo decir que soy dueña de mi puesto. Estábamos con miedo de que alguien no los quite”, dijo María Choque, una de las vendedoras que obtuvo un puesto para snack.

Cahuana indicó que oficialmente el traslado comienza mañana, pero como “la mayoría de los comerciantes ya se han mudado voluntariamente, se decidió entregar los puestos a las asociaciones para que sus dirigentes distribuyan los locales a sus afiliados”.A decir de Cahuana, son 6.000 los gremiales que ya están en el nuevo centro, lo que significa un 95% de ocupación.

En vigilia

Por su lado, los comerciantes que están bajo la dirigencia de Flores siguen vendiendo de forma normal en los espacios públicos del mercado La Ramada. Flores indicó que 2.800 gremiales pertenecen a su federación, quienes esperan que habiliten más espacios en el nuevo centro, algo que, sin embargo, no cree que se pueda dar, ya que el nuevo mercado ha sido ‘loteado’ por gente que no vende en La Ramada. Según Flores, por esta razón sus afiliados, incluso, se han declarado en vigilia, pues si no se garantiza su traslado, se verán obligados a quedarse en La Ramada hasta que la Alcaldía construya otro mercado para su sector.

“Lo que pasa es que no hay espacio allá y nosotros no queremos ir a pelear. Allá hay gente de todos lados, menos de La Ramada”, dijo Albina Flores, que vende desde hace 18 años en La Ramada. La administradora del mercado minorista La Ramada, Sonia Rueda, reiteró que hay espacio para todos los comerciantes y espera que todos se vayan voluntariamente.

Las autoridades municipales han indicado que el traslado voluntario será hasta hoy porque mañana la Guardia Municipal retirará por la fuerza a los que se resistan a desocupar los espacios públicos. Ese mismo día, a las 18:00, el alcalde Percy Fernández inaugurará el mercado minorista junto al Concejo Municipal.

En la jornada

Obras

Mientras los dirigentes procedían a la distribución de los puestos, obreros de las empresas contratadas por la Alcaldía trabajaban en los últimos detalles de las obras. Algunos pintaban el techo, otros hacían instalaciones eléctricas y otros trabajan en la habilitación del parqueo, en la parte exterior del mercado. Funcionarios de la Alcaldía también trabajaron en la limpieza del mercado.

Ambulantes

Quienes no pierden el tiempo son los vendedores de comida rápida y refresco, pues han copado los alrededores del mercado nuevo.

