Baldivieso sobre su salida de Palestina: No había logística

El técnico boliviano Julio César Baldivieso dejó de dirigir la selección de Palestina, tras tres meses de trabajo, según explica porque no encontró la respuesta en cuanto a logística, que necesitaba.

“Hemos visto por conveniente por poner a disposición nuestro cargo, a la semana del último partido (a finales de marzo) porque no hemos encontrado la respuesta que necesitábamos en cuanto a logística”, afirmó el DT a Los Tiempos.

Baldivieso explicó que los jugadores de la selección de Palestina tienen una forma de pensar distinta ya que combinan su vida deportiva con estudios y trabajo, por lo que no dedican el cien por ciento de su tiempo a los entrenamientos.

“Lo que pasa es que tenemos una forma de vivir, una forma de pensar y nosotros. Nunca se puede contar con lo que uno quiere, un trabajo difícil, pero al final muy agradecido porque me ha servido de mucho, una experiencia de vida muy importante”, manifestó.

Baldivieso resaltó que, durante su trabajo con el país árabe, desde finales del 2017, dirigió cuatro partidos de los cuales ganó dos, empató uno y perdió uno.

Sin embargo, en una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Fútbol de Palestina (AFP), Jibril Rajoub, anunció el alejamiento de Baldivieso. Según informaron portales de Fútbol de Palestina, Rajoub justificó esta decisión porque el cuerpo técnico no logró “integrarse con la federación y los jugadores” y se quedó corto en términos de “resultados y comportamiento”.

El cochabambino llegó al equipo árabe en diciembre de 2017, en reemplazo de Abdel Nasser Barakat, quien dirigió desde abril de 2015.

El combinado palestino ya se encontraba eliminado en la segunda fase del Clasificatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018, superado en su Grupo A por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Proyectos

Baldivieso manifestó que se encuentra capacitándose en el ámbito profesional, señaló que estuvo en Buenos Aires, Argentina, concluyendo un curso de técnico oficial internacional. “Soy técnico a nivel profesional en AFA”, manifestó.

“Y ahora tratar de seguir creciendo profesionalmente y en el ámbito personal. Seguir haciendo cursos de capacitación y esperar que se presente una nueva oportunidad de trabajo“, apuntó.

Selección nacional

En cuanto a la posibilidad de dirigir la selección nacional, que actualmente no cuenta con director técnico, Baldivieso manifestó que no hubo ningún acercamiento con la Federación Boliviana de Fútbol.

“No absolutamente nada, pero siempre lo que he dicho desde que soy futbolista: “Siempre voy a estar al servicio de mi país cuando me necesite”. Será ahora, será más adelante o de repente nunca. Uno nunca sabe”, afirmó.