Bolivia pierde terreno en comercio exterior

Si bien hay crecimiento en las exportaciones de Bolivia al mundo, la situación intracomunitaria en la CAN refleja una situación preocupante y más ahora que se abrió al Mercosur.

Carlos Prieto.

La ausencia de una política exterior para integrarse a los bloques económicos de la región y del mundo, además, de la falta de apoyo al sector exportador boliviano, provocan que el país pierda terreno en materia de venta y quede aislada progresivamente, de acuerdo con expertos en comercio exterior e informes del Banco Interamericano y datos estadísticos de la CAN.

Bolivia pierde mercados para sus materias primas, pero compensa con mercados de Asia. Según el documento del Banco Interamericano de Desarrollo: Estimaciones de las tendencias comerciales, América Latina y el Caribe, el oro retrocede en ventas en estados Unidos, y se refugia en Asia, en especial China.

Los datos económicos muestran que los crecimientos en venta, a comparación con las economías de la región, son bajos, y muestra que la característica exportadora de materias primas.

Entre tanto, las cifras que muestras los datos estadísticos de la Comunidad Andina son preocupantes, ya que hay retrocesos de porcentajes altos, en el comercio intracomunitaria así como señala una disminución de las ventas al mundo entre 2016 a 2017.

COMPETITIVIDAD

El escenario negativo que muestran los informes internacionales dan a entender la ausencia de competitividad en el país, y por ello el país pierde terreno en el mercado mundial y regional, principalmente con sus socios comerciales.

Para el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el gran capítulo pendiente para Bolivia es la competitividad, que plantea la globalización, que de a poco se va reconfigurando en bloques económicos, tanto de países menos desarrollados como de los más desarrollados.

“Se está reconfigurando el escenario internacional; el mercado entre sí; el que no participa de los bloques económicos queda excluido, y con menor ventaja”, en el comercio exterior, reflexiona.

Rodríguez enfatiza en la necesidad de mejorar la competitividad de Bolivia, en un mercado que tiende a ser libre en tiempo más, y este es el desafío que tiene la economía nacional, que ya está invadida por producción extranjera, principalmente china, que en cifras asciende a alrededor de 2.000 millones de dólares.

“Nuestro mercado ha sido tomado en muchos rubros por producción extranjera, producto de economía de escala, tecnología, pero gana espacio”, apuntó.

Entre tanto, el presidente de la Cámara Departamental de La Paz, Carlos Jitton, las exportaciones pierden terreno, como la quinua y los productos derivados de los camélidos, debido a la competencia peruana.

CHINA

Entre tanto, Rodríguez informa que el sector automotriz chino tiene cerca de la cuarta parte del mercado nacional, y la oferta de camiones, motocicletas y minubuses está en manos del gigante asiático.

Es por ello que ratifica que la ausencia de competitividad disminuye la capacidad del país de llegar a mercados vecinos y del mundo. “Entonces qué significa ser competitivo, significa tener un producto o servicio de calidad con oportunidad en el mercado, con un precio que convenza al comprador para que adquiera”, opina.

Entonces sostiene que precio, calidad y oportunidad es una ecuación que se impone en el mercado mundial, y la competitividad puede aportar para ponerlos en práctica.

RESTRICCIONES Y APOYO

Tanto exportadores y el experto en comercio exterior nombran que hay políticas que perjudican a las ventas al exterior y más bien perjudican al mercado interno, y las autoridades no facilitan las transacciones internacionales.

Por ejemplo, Jitton señala que sería importante que el Gobierno realice la devolución de certificados impositivos en un menor tiempo, y no como ocurre ahora, que debe pasar años para que el pago se haga efectivo, mientras que en países de la región es casi inmediato.

Asimismo, Rodríguez señala que un dólar anclado hace subir los costos de exportación y abre el mercado interno a la importación de productos, lo que deja en desventaja a los exportadores.

COMUNIDAD ANDINA

Port otra parte, mencionó que la Comunidad Andina se abre al Mercado Común del Sur (Mercosur), y Bolivia ahora tiene que competir, en el caso de la soya con la producción de Brasil, Argentina y Paraguay.

A esto hay que sumarle el costo de mediterraneidad, por lo que debe utilizar puertos de otros países. Por lo que se escenifica un escenario cuesta arriba para el exportador.

La falta de una política exterior del Gobierno se refleja en las declaraciones que realizaron algunas autoridades hace unos años atrás, cuando indicaron que primero debían fortalecer el mercado interno, y no tanto el externo.

Es por ello que no aún no llegó acuerdos bilaterales con Europa, o con el país del norte, mientras sus socios de la CAN, Perú, ecuador y Colombia tomaron la delantera, y algunos de ellos se embarcaron en el Trans Pacífico.

REFLEXIONES E INFORMES

Rodríguez señala que esa situación no será solucionada por el exportador, ya que la competitividad es sistémica, es decir, que el sector privado haga su parte y el Gobierno la suya. “Políticas del Gobierno debían transformarse en políticas de Estado, las instituciones modernizarse, desburocratizarse los trámites”, señaló.

INFORMES

En ese contexto, el informe del BID señala que en 2017 las exportaciones de los países sudamericanos alcanzaron 508 mil millones de dólares, registrando un aumento de 16% con respecto a 2016.

Los envíos a China y al resto de Asia, que crecieron 30% y 17% respectivamente, estuvieron entre los más dinámicos y explicaron la mitad del crecimiento. Los países sudamericanos con mayor expansión en las ventas externas fueron aquellos especializados en productos minerales y petroleros, que se vieron impulsados por el aumento de los precios.

Venezuela, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador registraron las tasas más altas, y sólo en el caso de Perú se observó un crecimiento notable en los volúmenes exportados.

El aumento de las exportaciones de Bolivia de 9% resultó de una fuerte caída de los envíos a Estados Unidos (–45%), principalmente de oro, compensada por un notable incremento en las ventas a Asia (excl. China) (26%) y otros destinos no tradicionales del resto del mundo. El país asiático que más contribuyó a la expansión fue Japón, debido al crecimiento de las exportaciones de zinc, producto que también explicó un fuerte aumento de los envíos a Australia. Las ventas de oro a los Emiratos Árabes Unidos y Turquía contrarrestaron la contracción del mercado estadounidense para el metal precioso. Por otra parte, el mercado regional también aportó positivamente, en especial por las mayores exportaciones de gas a Argentina.

Sin embargo, el informe de la CAN señala la disminución de las exportaciones de Bolivia intracomunitarias en el periodo enero – diciembre de 2017, que se explica, principalmente, por la caída de las exportaciones de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets» (-35,2%), de aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado (-35,8%), habas de soja (-77,3%), los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido (-97,8%), y leche y nata en polvo o demás formas sólidas (-37,6%).

El Diario / La Paz