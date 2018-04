Canciller chileno afirma que Unasur no conduce a nada y es “botar dinero”

Sobre Bolivia que ocupa actualmente la presidencia pro témpore, la autoridad chilena dijo que “los temas que planteó” están “muy desvinculados de las preocupaciones reales de América Latina”.

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero. Foto: La Nación

La Paz, 23 de abril (ANF).- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, expresó este lunes que el bloque regional Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), conformado por 12 países, no es capaz de resolver los problemas de la región y le cuesta mucho a los países mantenerlo.

De esta manera Ampuero explicó las razones que llevaron a seis países – Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, incluido Chile- a suspender su participación en la entidad, paralizada desde hace más de un año y medio, y demandaron “resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”.

En el escenario actual Unasur “no conduce a nada: no ayuda a la integración, no es capaz de resolver los temas, funciona por veto –y hay veto permanente-; es una situación que, para los países que firmamos esta declaración, es impresentable, incluso ante nuestra ciudadanía”, sostuvo el ministro en radio Cooperativa.

Indicó que lo central es la inquietud de que una institución enorme, con sede en Quito, Ecuador, que costó 60 millones de dólares, “no está funcionando y les cuesta mucho a los países”.

“Mantener Unasur le cuesta a Chile, cada año, una cuota de más de 800 mil dólares”, remarcó.

“Usted no puede estar pagando, no podemos estar lanzando ese dinero –hay países que pagan tres millones de dólares anuales, otros un millón y medio- a una institución que no funciona. Es una cosa mínima de respeto también hacia nuestra ciudadanía, pero también una cosa práctica: las instituciones que se crean a nivel regional deben funcionar”, demandó.

Sobre Bolivia que ocupa actualmente la presidencia pro témpore, la autoridad chilena dijo que “los temas que planteó” están “muy desvinculados de las preocupaciones reales de América Latina”.

“Crear una gran ciudadanía latinoamericana” y “echar abajo todas las fronteras” es algo que “uno puede plantear en términos teóricos, como un objetivo a largo plazo, pero la realidad exige otro tipo de temas respecto a integración concreta: cómo nos acercamos efectivamente, cómo solucionamos los temas a nivel regional, cómo nos coordinamos”, razonó.

En definitiva, dijo, “no podemos estar dedicados a estos grandes temas, que son casi de tipo filosófico” mientras Unasur “le cuesta mucho dinero a los países”.