Cochabamba. Felcc niega allanamiento a domicilio de abogado de Leyes tras inusual actividad

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Corrales, confirmó hoy que hasta las 18:00 no se recibió ninguna instrucción de allanamiento por el caso mochilas; sin embargo, cerca de las 17:40 se registró una actividad inusual en la urbanización donde vive Sergio Coca, exabogado del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.

Los Tiempos y otros medios evidenciaron la llegada de un vehículo al condominio donde vive Coca. En el motorizado se encontraban tres personas que vestían uniformes de la Felcc. Pidieron autorización a los guardias y tras ingresar al lugar se cerraron las puertas de la urbanización Las Magnolias III.

Las tres personas que vestían uniformes policiales permanecieron alrededor de 40 minutos al interior. Tras ese lapso de tiempo, el motorizado, caracterizado por sus vidrios polarizados, salió rápidamente de la zona.

Ante el rumor del allanamiento, al lugar asistieron varios medios que no pudieron ingresar al condominio para ver lo que ocurría ya que las puertas fueron cerradas. Guardias controlaban el ingreso y salida de las personas e impedían que la prensa se acerque.

Una fuente que no quiso ser identificada y que vive al interior del condominio, confirmó a Los Tiempos la inusual actividad que se producía cerca de la vivienda de Coca.

Cinco minutos antes de que salga el vehículo con los presuntos personeros policiales, el exabogado de Leyes salió de su casa y ante los medios de comunicación afirmó que ningún allanamiento se había producido en su domicilio. Negó también que algún representante del Misterio Público haya estado en el lugar.

“Me acabo de enterar por llamada de mi señora madre que habría salido en los medios de comunicación que están allanando mi domicilio con colaboración del Ministerio Público y la Felcc, completamente falsa la información, yo estoy durmiendo ahorita en mi domicilio y me he alborotado con la misma. No hay el Ministerio Público en mi casa”, aseguró enfáticamente Coca.

“No soy sujeto de investigación y si se diera la orden, obviamente me notificarán con carácter previo para que yo coopere con el Ministerio Público y coopere con la investigación. Creo que este es un acto de difamación a mi persona. Por favor respeten el condominio, hay familias en el mismo. No hay ningún acto procesal, no me han ampliado ninguna investigación, no hay ninguna orden en mi contra”, agregó.

Continúa la investigación

Ayer, la jueza Anticorrupción, Sarah Céspedes, determinó medidas sustitutivas para la funcionaria, Carolina Ayala, quien fungió como Responsable del Proceso de Contratación (RPC) en la compra de más de 91.000 mochilas escolares.

Entretanto, el alcalde Leyes permanece con detención domiciliaria. Sus abogados presentaron la apelación correspondiente para que la autoridad vuelva a su fuente laboral; sin embargo, el Ministerio Público también anunció la apelación a las medias sustitutivas impuestas para pedir la detención preventiva en el penal de San Sebastián.

Se espera que mañana se lleve adelante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Cochabamba donde se debería elegir un alcalde interino.

Los Tiempos / Christian Burgos