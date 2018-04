Cómo cocinar insectos: chapulines y grillos

¿Cuál es el tamaño perfecto para prepararlos?

Siempre he pensado que los grillos son los reyes del reino de los insectos. Los puedes obtener todo el año en cantidades enormes y en diferentes tamaños, desde los que llaman cabeza de alfiler hasta los adultos. Me gusta cocinar “Orthopteran Orzo,” con ninfas (estado intermedio entre la fase larvaria y la adulta) de grillo de cuatro o cinco semanas de edad. Me gustan las ninfas de grillo porque todavía no tienen alas, así que mudan y arrojan su coraza y salen un poco más grandes. Hacen eso muchas veces antes de ser adultas y cada vez que lo hacen, son un poco más como mamá y papá. No les salen alas hasta una de las últimas mudas de coraza.