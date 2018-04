Uno de los móviles más deseados del año es el Samsung Galaxy S9, dispositivo del que ya os hemos hablado en varias ocasiones y que vimos en la presentación de Barcelona junto a miles de personas admiradas por lo que la cámara del móvil consigue hacer.

Comprarlo en otros países muchas veces es una ventaja desde el punto de vista económico, pero requiere, en varias ocasiones, realizar un desbloqueo del aparato para que podamos usarlo en nuestra región. Aquí os mostramos una buena opción para hacerlo.

¿Por qué debería desbloquear el móvil?

En muchas ocasiones un móvil se bloquea en un país para que solo pueda ser usado con alguna operadora específica. Comprarlo en un país donde el teléfono es más barato no garantiza que al llegar a nuestra casa acepte inmediatamente el chip de nuestra operadora, por lo que hay que proceder al desbloqueo correspondiente.

¿Cómo desbloquear el Samsung Galaxy S9?

Lo primero que tenemos que hacer en encontrar un proveedor que nos ayude a conseguir un código adecuado, valido para desbloquear el móvil y poder usarlo de forma libre en cualquier país.

El proveedor en cuestión nos solicitará el IMEI del móvil (número de 15 dígitos que podemos conseguir escribiendo *#06# en el dispositivo) y la red en la que está bloqueado, tal y como vemos en el formulario de entrada de datos de Unlockunit.com.

Una vez solicitado el código, y realizado el pago correspondiente, tendremos que incluirlo en nuestro teléfono para que se libere correctamente.

¿Hay algún riesgo al usar códigos para desbloquear teléfonos?

Desde UnlockUnit nos comentan que no existe ningún riesgo, garantizan que no existirá ningún problema porque el software y el hardware del móvil no se verá alterado por el proceso. De hecho es posible ver como en su web, en la sección de Desbloquear Samsung, incluyen varios dispositivos de la compañía, por lo que se trata de un proceso común realizado por muchas personas a diario.

Es importante tener en cuenta que liberar el móvil por IMEI sí es legal, lo que es ilegal es cambiar el número de IMEI, ya que dicho número es usado por las autoridades para poder rastrear y bloquear remotamente en caso de existir robo y denuncia correspondiente.

Aunque no lo dice ninguna norma, existen decisiones de autoridades competentes que indican que los operadores deberían liberar los dispositivos. Por un lado hay una resolución de la comisión del mercado de las telecomunicaciones, por otro ha sido la Comisión de Cooperación de Consumo (dependiente del Instituto Nacional de Estadística) quien ha afirmado que, una vez que el cliente ha cumplido su compromiso de permanencia, el operador no puede negarse a liberar el terminal ni a cobrar al usuario por facilitarle el código para el desbloqueo, pero mientras los asuntos legales no se pongan al día, seguiremos necesitando servicios como el de unlockunit.

Fuente: wwwhatsnew.com