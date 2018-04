Contundente rechazo a postulación de Suxo para juez de CIDH

Polémica. Plataformas en desacuerdo con la posición gubernamental. Oposición impedirá su consideración.





Ref. Fotografia: Polémica. Nardi Suxo, exministra de Evo Morales postula para ser juez de la CIDH.

La postulación de Nardi Suxo para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), genera un rotundo rechazo por parte de plataformas ciudadanas, activistas y la oposición.

El Gobierno de Evo Morales, por medio de una carta, respaldó la postulación de Suxo, para que esta ocupe este cargo judicial ante el organismo internacional.

Suxo ocupó el cargo de ministra de Lucha contra la Corrupción, luego de esto, fue nombrada embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La exautoridad fue cuestionada duramente por no tomar acciones en algunos casos de corrupción en el que se vieron involucradas personas cercanas al Gobierno central.

Panorama. “El Gobierno boliviano ha decidido presentar la candidatura de la Dra. Nardi Suxo Iturry para una de las vacantes como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice una carta enviada por la Misión de Bolivia ante la OEA dirigida al secretario general del organismo el 16 de enero.

La Corte IDH tendrá vacantes los puestos de tres jueces que terminan su gestión, y recibió la postulación de cuatro países para llenar este cupo.

La elección se dará en el marco del XLVIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Situación. La composición de la Corte IDH toma relevancia en el actual escenario político boliviano, debido a que opositores ya presentaron varias solicitudes al sistema interamericano con la intención de que el tribunal internacional se manifieste contra la reelección indefinida, que se avaló meses atrás por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

A este caso se suman otros en los que está denunciado el Gobierno de Evo Morales por vulneración a los derechos humanos, como el bullado Caso Rózsa, proceso que también se encuentra en investigación dentro de dicha instancia internacional.

Es por ello que activistas de diferentes plataformas y colectivos ciudadanos, se han manifestado en contra de la postulación de Suxo.

Lo mismo han hecho, líderes de opinión como exdefensor del pueblo y la misma oposición boliviana.

Preocupación. El líder del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), Roberto De la Cruz, considera que la exautoridad de la administración de Evo Morales no cumple con las condiciones de imparcialidad para asumir un cargo de juez. “Suxo no es una persona de derechos humanos. Obedecerá las instrucciones políticas del Gobierno y no defenderá los derechos de las víctimas objeto de vulneraciones del Estado”, dijo.

A su turno, Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS.Bolivia, dijo no sorprenderse de la decisión del Gobierno, pues a decir de él, las autoridades nacionales actúan en torno a sus propios intereses partidarios.

“Deberíamos buscar personas idóneas más aún para un nivel importante. Esta es una decisión sin análisis, donde solo buscan beneficiar sus propios intereses. El Gobierno no piensa en principios, valores e ideales. Es un peligro que esta señora llegue a ocupar el cargo, porque se están investigando hechos irregulares y delicados en la CIDH y sabemos que ellos no van a actuar con imparcialidad”, remarcó.

Por su parte, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, cuestionó la imagen de Suxo para asumir una responsabilidad de esa naturaleza a nivel internacional. “No tiene el perfil, porque Nardi Suxo se ha apartado de la defensa de los derechos humanos y carece de legitimidad para representar al país y ocupar ese cargo”, declaró.

Políticos. Además de los activistas, la oposición en el país se pronunció en contra de la postulación de Suxo.

La diputada opositora, Lourdes Millares, dijo que es un cálculo político y anunció que como oposición reabrirán muchos casos que Suxo tiene pendientes de aclaración en Bolivia, vinculados a casos de corrupción, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. “Es una mala noticia y qué pena que el Gobierno teniendo la posibilidad de postular a abogados idóneos, no haya pedido al sistema universitario que le diera un nombre. El MAS quiere poner su cuota al margen del criterio de los bolivianos”, dijo.

Anunció que enviarán cartas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para dar a conocer el perfil de la exautoridad para demostrar que Suxo no es capaz de administrar justicia de manera imparcial y al margen de la presión política.

Para el diputado Edgar Montaño es normal que los opositores respondan a su línea porque no tienen otra alternativa para proponer. Dijo que por el currículum que tiene, Suxo es una firme candidata para ejercer el cargo de juez de la (CIDH).

2012 Año

En que quedó descubierta la red de extorsión donde se cuestionó a Nardi Suxo.

5 Años

Es el tiempo de mandato que tiene un juez en el tribunal de la CIDH.

Fuente: eldia.com.bo