¡Cual guión de Hollywood! Así se anotó el primer gol en el nuevo estadio del Los Ángeles FC

El equipo de Carlos Vela ganó el primer partido de toda su historia en su nuevo estadio con gol de último minuto

No lo anotó Carlos Vela y tampoco fue el más bonito, pero el primer gol en la historia del Banc of California Stadium, casa del Los Angeles FC del atacante mexicano, nació en uno de los millones de guiones hollywoodenses que circulan por la ciudad californiana cada año.

The moment @LAFC have been waiting for.@LaurentCiman23 scores the first home goal in #LAFC history. #LAFCvSEAhttps://t.co/n4uuprPh49

— Major League Soccer (@MLS) 30 de abril de 2018