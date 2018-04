DDHH denuncia tortura y presión al supuesto autor de la primera explosión en Oruro

“Le han estado torturando, persiguiendo de que confiese, confiese que él no ha reaccionado ante un cadáver, (el cual) no era el de su compañera (concubina)”, señaló Amparo Carvajal.

Derechos Humanos denuncia tortura y presión al supuesto autor de la explosión en Oruro

La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal. Foto: ANF

La Paz, 25 de abril (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) denunció que las autoridades de la Fiscalía someten a actos de tortura y presión a Juan Carlos H. B., supuesto autor de la primera explosión en Oruro que dejó ocho fallecidos.

El sindicado fue implicado en el caso porque el día de los hechos no resultó herido, se encontraba en actitud pasiva frente al cuerpo de su concubina y supuestamente planificó la explosión para deshacerse de su pareja y así quedarse con su cuñada.

“Le han estado torturando, persiguiendo de que confiese, confiese que él no ha reaccionado ante un cadáver, (el cual) no era el de su compañera (concubina)”, informó a ANF Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB.

Acotó que “los fiscales están queriendo (presionar) por (medio) de la tortura, la presión psicológica; por el modo de ser de Juan Carlos, he conocido el barrio donde vivía, a su amigos, he conocido a su madre, a su abuela y no me quedó nada más que decir cómo es posible que la investigación” lo sindique.

Lamentó que la acusación fiscal se centre solamente en que el acusado no reaccionó cuando vio el cuerpo de su concubina botado a raíz de la explosión y no le haya prestado auxilio aquel 10 de febrero, sino que se haya quedado en actitud pasiva o que no haya estado junto a sus familiares, “o se haya ido al baño u otra circunstancia que no prueba nada sobre su responsabilidad en este caso”, dijo Carvajal.

Aclaró que en audiencia los abogados de Juan Carlos demostraron “que ese cuerpo no era el cuerpo su compañera”.

Carvajal visitó Oruro para hacer seguimiento del caso y entrevistarse con Juan Carlos y distintas personas vinculadas al proceso; recolectó bastante documentación y concluyó que los “fiscales no han hecho bien la investigación” y que hay testigos e indicios que dan cuenta de la inocencia del ahora detenido.

Informó que el martes los fiscales realizaron estudios de ADN para verificar si el acusado es realmente padre de la menor que falleció a raíz de la explosión.

Desde el mes pasado Juan Carlos cumple con detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro por este caso.