Denuncian que ENDE incumple consulta pública sobre hidroeléctrica Rositas

Imagen ilustrativa. Foto: El Mundo

Según el Comité de Defensa de Tierra y Territorio que agrupa a las 12 comunidades del área de influencia de la hidroeléctrica, la empresa está obligando a firmar un aval individual.

El Comité de Defensa de Tierra y Territorio que agrupa a las 12 comunidades del área de influencia del proyecto de la Hidroeléctrica Rositas denunció que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) incumple el compromiso de realizar la consulta pública para la elaboración del estudio socioeconómico y de impacto ambiental de la obra.

Benigno Barrientos, dirigente de dicho Comité, dijo que contrariamente a lo acordado con autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio de Energía, “no existe consulta” puesto que la empresa de electricidad “viene forzando a la gente a recibir información en sus oficinas de Abapó de manera individual”.

Aseguró que no se han superado las observaciones que se formularon y “en el caso Rositas no existe tal planificación o trabajo coordinado, no existe consulta”.

El dirigente detalló que las brigadas de ENDE están dispersas “no han ingresado al territorio ni han tenido la capacidad de socializar de manera organizada, eso no debería suceder, pedimos a ENDE un cronograma de trabajo, no están yendo a las comunidades”.

Recordó que el pasado jueves el presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, aseguró que se iba a proceder a una consulta organizada y tomando en cuenta a las instancias que agrupan a las comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico “pero no se está cumpliendo”.

“Pudimos aclarar y lograr que se reconozca que existe un Comité que es la instancia que va a avalar la inversión, y quedó claro que consulta previa y publica será el resultado del buen trabajo que haga ENDE lo que implica una socialización de manera orgánica”, insistió Barrientos.

Lamentó que no se cumplan los compromisos y que ENDE “este dispersando la consulta persona por persona, obligando a la gente a que vaya a recibir la información en sus oficinas de Abapó”.

El compromiso oficial a la consulta previa fue ratificado luego que las comunidades guaraníes de Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieran un recurso legal en contra de la ejecución del proyecto porque afectará sus cultivos y la crianza de animales.

Luego que un juzgado aceptara el recurso de acción popular para frenar el proyecto hidroeléctrico Rositas, el Ministerio de Energía anunció que se impulsará una consulta previa, libre e informada por cuanto reconoció que la ejecución del proyecto provocará afectaciones que deben ser compensadas.

El embalse proyectado por la Hidroeléctrica Rositas se extenderá a las provincias Cordillera y Vallegrande del departamento de Santa Cruz y la provincia Luis Calvo de Chuquisaca. El proyecto capta aguas de la cuenca del río Grande y el río Rositas, cerca de la confluencia con el municipio de Abapó, a 140 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz, con una inversión prevista de 1.000 millones de dólares.

Fuente: noticiasfides.com