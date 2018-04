Destroyers llegará al domingo con la calculadora en la mano

Para clasificarse a los Play Offs, el equipo de José Peña debe ganar a Guabirá o, al menos, empatar. Incluso con la derrota entra, siempre que Wilster le dé una ayuda.

Roly Callaú

Incluso perdiendo este domingo ante Guabirá en el Tahuichi, una combinación de varios números le dará a Destroyers la clasificación a la segunda fase del torneo Apertura, donde los ocho mejores equipos se disputarán plazas en juego para la Copa Libertadores y Sudamericana 2019.

El equipo de José Peña llega al último partido de primera fase con la calculadora en mano, sin margen de error. Con un triunfo ante el rojo –cualquiera sea el resultado– el equipo de la Máquina Vieja sellará su avance a los Play Offs sin importar lo que haga Real Potosí frente a Wilstermann, rivales el mismo día y a la misma hora en la Villa Imperial.

De los seis cruceños Destroyers puede convertirse el domingo en el tercer equipo clasificado a la siguiente fase, toda vez que Guabirá, Royal Pari y Sport Boys se quedaron a medio camino, a pesar de haber tenido un buen arranque de temporada.

La derrota ante Royal Pari en la fecha anterior hizo tambalear las esperanzas de Destroyers, en su propósito de cumplir su primera meta desde su ansiado retorno al fútbol profesional. Ese impensado 0-2 obliga ahora a por lo menos sumar un punto ante Guabirá. Si se diera esa figura, el cuchuqui llegará a 16 unidades, y Real Potosí, ganando, también hará el mismo puntaje. En ese caso, la diferencia en goles es negativa para ambos, pero juega a favor del cruceño (-6 contra -18).

El cuchuqui tiene ventaja

Por donde se lo mire el panorama es alentador para Destroyers, que llega a esta última fecha tomando la sartén por el mango. Incluso perdiendo podrá avanzar a la siguiente ronda, siempre y cuando Real Potosí no pase de un empate ante el líder Wilstermann, hasta ahora el mejor equipo del fútbol boliviano, con 29 puntos, por su buen juego y regularidad tanto de local como de visitante.

La única forma de que el equipo de José Peña quede al margen de los Play Offs es que pierda el domingo, y en la Villa Imperial gane Real Potosí. Solo bajo esa figura el cuchuqui pasará al grupo de los seis equipos eliminados que jugarán paralelamente un torneo consuelo por una plaza a la Copa Sudamericana.

Destroyers no gana desde el 8 de abril, cuando venció por 2-0 a Real Potosí, su rival directo en la lucha por una plaza. Otra hubiera sido la figura si el club potosino no hubiera perdido tres puntos de entrada por deuda a sus jugadores. Después de esa victoria el cuchuqui empató con Bolívar (1-1) en un partido clave, pero a la vuelta de la esquina perdió con Royal Pari, cuando ese resultado no entraba en los planes de nadie.

POR DENTRO

Vuelven. El central Wilfredo Soleto y el volante Vitor Cruz serán titulares el domingo. El primero cumplió una fecha de castigo por cinco amarillas y el segundo se recuperó de una sobrecarga muscular.

Se fue. El central paraguayo Carlos Duarte abandonó las prácticas con un permiso especial. Viajó a su país para solucionar un tema familiar, con el compromiso de estar de retorno el lunes.

Recuperado. El lateral derecho Álvaro Paniagua salió de una lesión y realiza labores diferenciadas. Su retorno está programado para dentro de dos semanas.

PRECIOS DE LA ENTRADAS

Butacas Bs 80

Preferencia Bs 40 – 20 (menores)

General Bs 30 – 10 (menores)

