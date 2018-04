Diputado cuestiona pedido de COB de pasar subsidios a CNS

Por cuestiones de transparencia

Ante la sugerencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de transferir la distribución de los subsidios familiares del Sedem a la Caja Nacional de Salud (CNS), el diputado del MAS Víctor Ramírez planteó este jueves que por cuestiones de transparencia y eficiencia, se descarte esa posibilidad porque la entidad aseguradora no tiene capacidad para asumir esa responsabilidad.

Tanto gobierno como la COB acordaron conformar una mesa para evaluar el tema de los subsidios, a partir de una propuesta del magisterio urbano para que sea el Estado el que financie la totalidad de la compra y entrega de subsidios y que sea la CNS, y no el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), el que administre y distribuya, aunque no supo fundamentar ese pedido en las de diálogo.

El diputado Víctor Ramírez sugirió mayor responsabilidad a la hora de hacer propuestas porque no es coherente darle esa función a la Caja porque no tiene infraestructura ni mecanismos para hacer más ágil la distribución de los subsidios.

“Yo plantearía que se quede donde está (en el Sedem). Tiene una entidad que maneja responsablemente y porque no podemos crear más burocracia cuando tenemos una institución que se encarga del tema para que todos los asegurados tengan subsidios”, manifestó.

Aclaró que no se trata de un tema operativo, sino de transparencia y advirtió que dar a la Caja más tareas cuando no puede atender el tema es salud, no es incoherente.

Dijo que el gobierno está en plena etapa de formular una gestión para que la atención en todas las áreas sea pronta y oportuna.

En marzo, el Sedem mandó a realizar una encuesta de percepción de las beneficiarias, donde la madres calificaron de positivo el nuevo paquete de subsidios que incorpora una variedad de productos que se distribuyen a través de una cadena de supermercados.

El informe técnico señala que un 20% considera excelente la atención en la distribuidora de subsidios, un 27% muy buena y un 41% buena. Un 96% está de acuerdo con recibir productos frescos en el subsidio y un 93% está de acuerdo con recibir solamente productos de origen nacional.

Durante cinco meses lograron atender a 399.572 beneficiarias a nivel nacional, con un promedio mensual de 66.595 atendidas con 534 reclamos directos al Sedem o a los supermercados, cantidad insignificativa, porque solo equivale al 0,13% de las beneficiarias atendidas.

Fuente: erbol.com.bo