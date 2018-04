Diputado verificó la mala atención a ancianos en Senasir

El presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Julio Costas, informó que ha verificado personalmente la mala atención que sufren las personas de la tercera edad, cuando intentan realizar sus trámites en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir).

Dicha entidad es encargada de gestionar las jubilaciones de los afiliados al sistema de reparto. Según el diputado Costas, los beneficiarios del Senasir tienen mínimo 80 años y, al menos en la oficina de Santa Cruz, no se les ofrece una atención de calidad.

“Me he ido al Senasir-Santa Cruz, lo he visto, me he sentado tres horas sin hacer ningún trámite, y he visto que los tratan muy mal a los abuelos”, afirmó el diputado representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Costas aseveró que inició su investigación porque recibió denuncias de jubilados en sentido de que en el Senasir había colas inmensas, y que sólo tenían cinco ventanillas.

Indicó que entonces decidió verificar personalmente y observó que, por ejemplo, para el trámite para otorgar un poder, los ancianos son “rebotados” de dos a tres meses. “En vez de ayudarle, lo traban”, dijo.

También señaló que en su visita pudo observar que los ancianos hacen fila desde la una de la tarde y a las tres menos cuarto le entregan recién un ticket. Sostuvo que la sala donde deben esperar los ancianos no tiene aire acondicionado, pero los ambientes donde lo funcionarios atienden sí tiene ese servicio.

Explicó que una persona de esa edad, más de 80 años, tiene usualmente varios problemas de salud y necesita remedios a horas especificas, y que además tiene dificultades para caminar y firmar, pero en el Senasir los atienden mal y no les otorgan facilidades.

“Eso no lo entienden los funcionarios del Senasir, el adulto mayor necesita un trato especial y facilidad en trámites”, dijo.

Costas manifestó que su visita al Senasir le “abrió los ojos”, y que ahora seguirá investigando personalmente cómo es el trato que reciben los ancianos en este tipo de servicios. Anunció que su próxima verificación será en La Paz.

Señaló que está analizando pedir un informe escrito al Senasir sobre esta situación.

ERBOL / Santa Cruz