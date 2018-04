División en los bloques de oposición

Acuerdos. Unidad Nacional está alejado del Movimiento Demócrata Social. Diputado Dorado se aleja de los Demócratas.







A meses de haber cumplido la mitad del mandato nacional de la gestión 2014 – 2019 y de los acuerdos para las elecciones subnacionales del 2015 – 2020, las relaciones se dividen dentro de la oposición en el país.

El bloque opositor de Unidad Nacional (UN), ya no es aliado del Movimiento Demócrata Social (MDS), confirma el líder de UN, Samuel Doria Medina.

El próximo año, se tienen previstas las elecciones nacionales y la oposición empieza a trabajar para una postulación. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), han ratificado la permanencia de Evo Morales, aunque las plataformas han anunciado protesta permanente para evitar su postulación.

Posición. Doria Medina, aclaró que actualmente no existe una alianza con MDS, ya que esta coalición culminó con la finalización de las elecciones presidenciales del 2014. “No somos aliados a partir de ese evento eleccionario, de acuerdo a nuestras leyes las alianzas terminan con el proceso electoral”, aseguró el líder de UN.

Explicó que Unidad Demócrata (UD) solamente se mantiene vigente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Respaldo. En tanto, en Demócratas, el diputado Luis Felipe Dorado confirmó su alejamiento de ese partido político que lidera Rubén Costas.

“Soy un luchador por la democracia, por mi región y por el país. Yo no me debo a un partido político , estoy aquí gracias al pueblo que me eligió”, dijo el legislador.

Indicó que de forma particular está realizando contactos con políticos de otros partidos y agrupaciones ciudadanas del país en la perspectiva de constituir una nueva alternativa frente al MAS.

Pero ese no fue el único alejamiento en Demócratas en los últimos días.

También lo hizo Sergio Coca, exfuncionario y mano derecha de José María Leyes, alcalde de Cochabamba implicado en hecho de corrupción en el caso de las “mochilas chinas”. “Pisotearon mi nombre. Prefiero alejarme, esperar las determinaciones del Ministerio Público y acatar cualquier determinación que la justicia imparta”, dijo a propósito del caso.

3 Bloques

Se unieron el 2014: UN, MDS y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

