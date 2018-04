Duelo de coleros en Warnes desde las 15:00

Resignados a pasar a la siguiente ronda, Sport Boys y Royal Pari medirán fuerzas en Warnes desde las 15:00.

Ambos planteles perdieron las chances de jugar las instancias finales debido a los malos resultados, no obstante, pretenden acabar en la mejor posición. Los inmobiliarios estrenarán técnico, ya que el peruano Roberto Mosquera dirigirá su primer partido en esta jornada. Durante la semana, el estratega puso en conocimiento a los jugadores su manera de ver el fútbol y el nuevo estilo que tendrán para encarar los partidos. “Lo que no permite en un equipo es que no haya nivel de compromiso, la entrega tiene que ser mil por ciento. No es permitido no correr, el no luchar, eso en mi mente no entra”, dijo el peruano.

Por su parte, los warneños mantuvieron los entrenamientos y se espera que presenten el mismo onceno que jugó contra The Strongest en La Paz. Los dos clubes suman 13 unidades y ocupan la 5ta y 6ta casilla, respectivamente.

Fuente: eldia.com.bo