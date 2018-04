El brutal asesinato de una niña de un año en Chile despierta el fantasma de la pena de muerte

La fiscalía acusa al tío de la pequeña Ambar de violarla y matarla a golpes. En Chile, más de la mitad de las víctimas de violencia sexual son menores de 14 años

Las malas noticias respecto de los menores pobres no son extrañas en Chile, un país que pide a gritos una profunda reforma al sistema de protección que el Estado ofrece a la infancia vulnerable. Pero la brutalidad del crimen de Ámbar, de un año y ocho meses, ha conmocionado especialmente a la sociedad chilena. Hija de una madre incapacitada para cuidarla y de un padre del que no se conoce información, los tribunales habían decidido dejarla al cuidado temporal de una tía biológica y su pareja. Fue su condena: el hombre, Miguel Andrés Espinoza Aravena, de 30 años, es el único imputado por la Fiscalía por la violación y muerte de la niña en la localidad cordillerana de Rinconada de Los Andes, a unos 80 kilómetros de Santiago, formalizado este lunes en medio de protestas ciudadanas en el Juzgado de Garantía local. La pequeña murió el sábado solo en compañía de los médicos que intentaron sin éxito salvarle la vida.

“Ámbar descansó finalmente de una vida que sólo conoció el dolor. Yo tomé sus manitos cuando partió y sin ser nada, sin ser digno de hacerlo, la bendije. Solo porque yo estaba ahí y no un sacerdote, no su padre”, escribió en su red social Facebook el médico Álvaro Retamal, uno de los profesionales que atendió a la niña. “Lo que siento hoy no es deseos de que maten a nadie, cuestión que no soluciona nada. Hoy siento que debimos estar ahí antes que todo pasara para Ámbar y para tantos otros”, indicó el médico en referencia a las peticiones de parte de la ciudadanía de la reposición de la pena de muerte, una sanción que en Chile no existe desde 2001.

El asesinato ocurre en un momento especialmente sensible a la violencia machista. #Cuéntalo, el hashtag que nació en España por la indignación ante la sentencia de La Manada, ha rebotado con fuerza entre los usuarios chilenos de las redes sociales, que suman sus esfuerzos para visibilizar las historias de mujeres asesinadas. El fin de semana, en tanto, el diario El Mercurio reveló denuncias de mujeres por abusos sexuales contra uno de los directores importantes de la televisión chilena, Herval Abreu, que dirigió teleseries de éxito internacional, como Machos. La Fiscalía abrió una investigación por este caso y por el de una violación múltiple de cinco hombres vestidos de un equipo de fútbol local. La víctima de este caso, que recuerda al de La Manada, sería una mujer de 28 años que todavía se encuentra ingresada.

Ante las peticiones de algunos sectores ciudadanos de reponer la pena de muerte, expresadas sobre todo en redes sociales, el ministro de Justicia, Hernán Larraín señaló: “De acuerdo a los tratados internacionales que Chile firmó una vez que se suprimió la pena de muerte, no puede ser repuesta. Por lo tanto, no está dentro del repertorio legislativo posible”.

Pero en el Parlamento se estudian iniciativas para que los abusos sexuales no prescriban y para endurecer las penas en los casos de violaciones a los menores de 14 años y violaciones con homicidio. De acuerdo a un estudio reciente de la unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de Fiscalía Nacional, las denuncias por abusos y violaciones aumentaron un 9% durante 2017. De las 22.540 que se registraron el año pasado, en más del 50% de los casos –unas 11.000­­– las víctimas tenían menos de 14 años.

El acusado por el crimen de Ámbar había sido candidato a concejal por la lista del partido oficialista UDI en las pasadas municipales, pero la colectividad aclaró que Espinoza no es militante. Luego de la formalización de este lunes quedó en prisión preventiva.

“Se le atribuyó participación en el delito de violación con homicidio, un hecho que ocurrió la madrugada del sábado, estando la menor a su cuidado”, detalló el fiscal Ricardo Reinoso luego de la audiencia. La tía de Ámbar no estaba en casa y, al llegar, la pareja llevó a la niña hasta el hospital San Juan de Dios. De acuerdo al imputado, la niña habría sufrido las heridas por una supuesta caída de la cama, pero el relato “no es en ningún caso compatibles con las lesiones”, a juicio del fiscal. El Ministerio Público pretende que Espinoza sea condenado con presidio perpetuo simple o presidio perpetuo calificado, mientras que el tribunal dio un plazo de investigación de seis meses.

El asesinato de la niña, que había quedado al cuidado de sus tíos junto a su hermana de ocho años, provocó las reacciones de las primeras autoridades del país. “Condenamos con indignación la muerte de Ámbar, la niña de un año y ocho meses fallecida tras hechos de violencia y presuntos vejámenes”, escribió el presidente Sebastián Piñera en Twitter este domingo, apenas se conoció la noticia. El mandatario que inició su mandato en marzo pasado y que busca un acuerdo nacional de todos los sectores políticos en torno a la infancia, anunció una querella contra los responsables. En paralelo, el jefe de Estado señaló que se realizará una “exhaustiva supervisión” a FAE Ayun, el programa de familias de acogida financiado por el estatal Servicio Nacional de Menores (SENAME), que tenía a cargo el caso de Ámbar.

La querella del Ejecutivo se materializó este lunes. “El Gobierno va a agotar todos los medios para que se haga la mayor justicia, para que el hechor de estos dolorosos sucesos tenga la más dura de las condenas. Por un delito así, no debería ser menos que presidio perpetuo. Y esperamos que sea perpetuo calificado”, señaló el ministro de Justicia.

Con el paso de las horas se han conocido mayores detalles sobre la vida de Ámbar y de su hermana, que también habría sufrido malos tratos. El tío biológico de la niña, Ignacio Páez, relató a Televisión Nacional de Chile que su sobrina llegaba golpeada a la guardería: “Lo principal eran los moretones y todos los días tenían excusas para lo que estaba pasando”, expresó el hombre que, según dijo, buscaba quedarse con la tuición de ambas menores. Páez indicó, sin embargo, que los tribunales lo descartaron como un cuidador idóneo por ser homosexual.

Fuente: elpais.com