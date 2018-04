El mejor abogado de divorcios: “Casi todos los provoca Facebook”

Foto: iStock.

“Si me dieran un dólar por cada divorcio que se originó gracias a Facebook tendría… bueno, todo el dinero que tengo”, bromea el reputado abogado norteamericano James Sexton en unas declaraciones recogidas por Infobae. “Si tu relación pasa un momento complicado, aléjate de las redes sociales”, es el consejo con el que sintetiza la perniciosa manía que tienen determinadas parejas de espiar a sus antiguas amantes cuando su idilio está a punto de romperse. “No te engañes. Si estás ligeramente infeliz con tu relación o matrimonio y, especialmente, si te sientes más que infeliz, mantente alejado de Facebook”, alerta.

Facebook te brinda los medios, las excusas y las coartadas para comunicarte con gente sin ninguna razón para hacerlo

Entre otras razones, considera que la popular red social es tan perjudicial para una relación porque solo se ve “infelicidad disfrazada de felicidad”. El que para Sexton es “el caldo de cultivo más importante para las infidelidades” hace que cada semana reciba dos o tres nuevos casos de divorcio debido a algún ‘affaire’ iniciado en la red social de Mark Zuckerberg. “Facebook favorece el jugueteo sexual y el adulterio en general. Te brinda los medios, las excusas y coartadas para comunicarte con gente sin una razón lógica para hacerlo”, asegura el abogado en una columna publicada en la revista ‘Time’.

El abogado es autor del libro ‘If you are in my office, It´s already too late’ (“Si estás en mi oficina, ya es demasiado tarde”, en español) en el que ofrece consejos para evitar el divorcio, a la vez que repasa los casos más locos y polémicos con los que se ha encontrado. Casos como el de Sana, una chica virgen de 36 años que conoció a un hombre a través de las redes sociales y decidió casarse con él. El afortunado, un extranjero llamado Fazal, voló a los Estados Unidos para casarse con Sana en menos de 48 horas, luego le robó el dinero de su cuenta bancaria y desapareció durante semanas.

Debido a sus férreas creencias religiosas, era muy importante para Sana anular el matrimonio. Esto implicaba engañar al tribunal para que creyese que el casamiento nunca se había consumado. Dado que su himen estaba intacto, la única forma en que Fazal podía testificar que habían tenido sexo era afirmar que su hombría era prácticamente microscópica. En un primer momento Fazal dijo que su miembro medía 12 centímetros, pero cuando se comprobó que Sana tenía el himen intacto, a Fazal no le quedó más remedio que decir: “Cometí un error. Mi pene es mucho más pequeño de lo que dije. En realidad, es muy pequeño. Muy muy pequeño”. Al final, Sexton consiguió anular el matrimonio y ella optó por no presionar para que deportaran a Fazal. Bien jugado.

El matrimonio no debería asumirse como algo para toda la vida. Debes pensar por qué te quieres casar antes de dar el paso

“Una vez trabajé con un abogado que era letrado criminal y de divorcio a la vez”, cuenta Sexton en ‘The New York Post’. “Dijo que cuando estaba trabajando en lo penal vio la mejor parte de las personas malas, mientras que cuando se dedicó a ser abogado de divorcios todo lo contrario: buenas personas actuando fatal. Creo que hay bastante verdad aquí. En las separaciones, es increíblemente común ver cómo las personas son capaces de destruir su propio caso, sus ahorros e, incluso a sus hijos, con tal de destrozar a su expareja”.

Sexton también recuerda el caso de una mujer casada que fue sorprendida teniendo relaciones sexuales con un conserje en la escuela de su hijo. “Era una mamá bastante común, trabajaba para una inmobiliaria y el resto del tiempo se lo pasaba en casa. La escuela tenía a un chico joven como conserje. Quizás se llevaban más de doce años. A los pocos días, comenzaron a acostarse desde que se conocieron en una reunión de padres”. Las cámaras de seguridad de la escuela les pillaron teniendo relaciones sexuales en uno de los armarios donde se guardaban las escobas.

Para concluir, Sexton ofrece una serie de consejos: “El matrimonio se asume para toda la vida y no creo que debería ser así. Necesitamos tener más conversaciones sobre por qué te casas. Si no vas a ser honesto con tu esposo o esposa sobre lo que quieres y necesitas, mejor no sigas adelante o ve a otra parte”.

