El otro Zidane: del crack silencioso y visceral que cambió el judo por el fútbol al inesperado DT que va por su tercera Champions

“Son dos años y medio los que llevo aquí. No podemos hablar del ‘Real Madrid de Zidane’. Hay entrenadores que han estado mucho tiempo y han hecho muchas cosas. Aunque me guste lo que estamos haciendo, para decir eso vamos a esperar un poco. Es el tiempo el que hace las cosas. No lo estamos haciendo mal, pero tengo que seguir“, sostiene.