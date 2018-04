El TCP ratifica su resolución sobre las regalías de Incahuasi

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, aseguró ayer que las resoluciones que emite esa instancia son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, en respuesta a la orden judicial que se aprobó el jueves del descongelamiento de las regalías por el campo gasífero Incahuasi, a favor de la Gobernación de Santa Cruz.

“En términos procesales, las sentencias, los fallos, las decisiones de los tribunales y de los jueces de garantías constitucionales no pueden desconocer las sentencias del Tribunal Constitucional, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio (…), para la jurisdicción ordinaria y administrativa”, dijo a los periodistas.

En noviembre pasado, el TCP emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.

Sin embargo, en la víspera, el juez de garantías, Luis Alberto Guzmán, ordenó el descongelamiento de las regalías de Incahuasi en favor de Santa Cruz, en un plazo de cinco días.

Flores dijo que esa orden judicial aún no fue remitida al TCP. “No tenemos conocimiento de manera específica, concreta, clara de los antecedentes que se hubieran presentado, de los hechos y de los argumentos que se hubieran presentado, no tenemos conocimiento, por lo tanto, no es posible emitir un criterio”, dijo.