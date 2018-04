El video de la “embarazada mala” china que fue visto 67 millones de veces

Para algunos los padres no cuidaron al niño, para otros “la embarazada tiene derecho a estar enojada porque no recibió una disculpa de los padres”. Pero la mayoría de la gente criticó a la mujer: “Es infantil y exagerada”, “Se pasó”; “Esto es inmoral”; “Esto no tiene justificación”. La lista de comentarios parecía sin fin, como si nadie sintiera que podía callar ante el asunto que involucró a dos poblaciones vulnerables, los niños y las embarazadas. Desde luego, los medios chinos cubrieron ampliamente el tema.