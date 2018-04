Esto fue lo que sucedió cuando Scarlett Johansson dejó la puerta del baño abierta en pleno vuelo

La actriz de ‘Avengers: Infinity War’ sorprendió a uno de los pasajeros, después de dejarle una imagen que le costará olvidar.

Hace unos días, Scarlett Johansson acudía junto a su novio, Colin Jost, a la première de su última película, Avengers: Infinity War, con un impresionante vestido de Erdem. Pero la primera imagen de la pareja en una alfombra roja dejaba otra sorpresa: la actriz se había cambiado por enésima vez de color de pelo; y había apostado, en esta ocasión, por un tono marrón muy favorecedor.

Pero Johansson aun tenía otra sorpresa y qué mejor momento que durante la promoción de su nueva película para contarla. La actriz acudió junto a sus compañeros de reparto Dave Bautista, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo y Danai Gurira al late night de Jimmy Kimmel y allí hizo una revelación que los dejó a todos boquiabiertos.

El presentador propuso un juego llamado ‘Adivina el Vengador’, que empezó así: “Este Vengador destelleó a un extraño en el baño de un avión”. Todos pensaron que había sido Bautista, pero no fue así. La responsable había sido Johansson, que explicó para todos y sin cortarse qué había pasado a miles de kilómetros del suelo.

“Estaba usando el baño en el avión, como hace todo el mundo, y supongo que no cerré la puerta. Ocurre a veces. No sé. Pensaba que lo había hecho. Me giré para coger papel higiénico y toda mi vagina se abrió. ¡Sí, he dicho vagina! ¡Asumidlo! El tío abrió la puerta, miró hacia abajo y se quedó como, ‘Uh… oh. ¡Oh!’ Y yo como, ‘¡Cierra la maldita puerta!’”, comentó entre risas la actriz.

Para colmo, Johansson tuvo que volver a su asiento y entonces, en una suerte de paseo de la vergüenza, escuchó a todos comentando: “Oh, era Scarlett la que estaba [gritando] y era su vagina”, concluyó la Vengadora, que nunca dejará de sorprendernos.





Fuente: revistavanityfair.es