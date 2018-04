Fabol revisará contratos de jugadores en la promocional

Ref. Fotografia: Productivo. El torneo de la División Promocional y Reservas pone en la palestra a los nuevos valores del fútbol boliviano.

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) pedirán que los jugadores debutantes tengan contrato con los equipos, esto como medida para cuidar a los jóvenes que son promovidos a la categoría profesional, indicó Luis Caballero, abogado y representante de la entidad que representa a los jugadores profesionales. “De manera eventual pueden hacer debutar a jugadores juveniles, pero estos deben tener contrato. Un jugador que no tiene contrato no debería participar en la División Profesional, tengo entendido que los que juegan en la reserva también lo tienen”, declaró. Caballero manifestó que este punto y algunos más están en la agenda que pretenden debatir con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas. Sin embargo, aún queda pendiente la fecha de dicha audiencia. Y aseguró que pese a que hay jugadores “amateurs” en algunos clubes, estos también gozan de la protección de esta entidad para evitar inconvenientes. En el grupo A, lidera la tabla de posiciones Aurora con 13 unidades, seguido de Bolívar (12), The Strongest (11), San José (9), Universitario (8). Real Potosí (7) y Nacional Potosí (1). En el grupo B, Royal Pari está arriba (17), luego viene Blooming (14), Wilstermann (8), Sport Boys (8), Oriente Petrolero (7), Destroyers (7) y Guabirá (5).

Fuente: eldia.com.bo