Fuertes declaraciones de Batistuta hacia Messi

En una entrevista para FIFA.com, el ex delantero de la albiceleste, Gabriel Batistuta habló acerca de la selección de cara al Mundial de rusia y fue directo sobre la ‘Messidependencia’ que tiene el equipo.

“Para el nivel de equipos a los que vamos a enfrentar en al Copa del Mundo, depender de un sólo jugador es algo muy peligroso”, comentó el histórico de Argentina debido a la dependencia que tiene el equipo con Messi.

Durante las eliminatorias, la albiceleste consiguió 7 de 24 puntos posibles sin Messi en la cancha; mientras que con el ‘10’ de Argentina en la cancha, el equipo obtuvo 21 de 30 puntos posibles, siendo la victoria contra Ecuador la más importante, pues dio el pase a Rusia 2018.

Además, su calidad como goleador le da el ‘poder’ de hablar sobre el ‘9’ de Argentina para la Copa del Mundo y aseguró que “Higuaín debe ser el ‘9’, y creo que el técnico piensa lo mismo. Hay mucha presión sobre él, espero que en este Mundial todas las oportunidades las mande dentro”.

By a clear margin, you voted @GBatistutaOK as your favourite 🇦🇷@Argentina forward pic.twitter.com/INk3lQm8Ga

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 26 de abril de 2018