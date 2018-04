Gabinete ministerial concluye que “la economía de Bolivia va bien”

La Paz, 27 abril (ANF).- Después de casi 10 horas de evaluación, el gabinete ministerial ampliado concluyó que la economía del país va bien. En un discurso centrado en lo económico, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada sintetizó los desafíos y las recomendaciones orientadas a mejorar la transparencia en la gestión pública, fortalecer el control de las empresas públicas y lograr el mayor crecimiento de la región.

“Ha concluido el gabinete, nos volveremos a reunir todos los ministros (…). La economía del país va bien, no tiene problemas estructurales que tienen otros países de la región, no tenemos problemas como hiperinflación, la inflación está bajo control, no tenemos problemas de devaluación porque la moneda es fuerte y establece, no tenemos problemas de recesión económica, y es posible convertir en práctica lo que siempre hemos dicho la combinación crecimiento económico con justicia social”, dijo.

En lo que debía ser una conferencia de prensa con consultas de los medios de comunicación, Rada se limitó a hacer declaraciones sin posibilidad a la réplica. Mencionó que en el encuentro se recibió información de la ministra de Planificación, Mariana Prado y del ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, quienes ratificaron que la inversión pública se ha convertido en el motor del crecimiento económico y un factor muy dinamizador de la económica.

Dijo que en el encuentro el presidente Evo Morales lanzó el desafío al gabinete; que Bolivia logre el más alto nivel de crecimiento de la región. “Ya lo hemos sido en circunstancias en que el precio del barril de petróleo estaba mucho más bajo, ahora está en 68 dólares (…). Se puede lograr este objetivo”, dijo.

