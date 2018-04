Gobierno ve chantaje en los empresarios que reclaman por elevado costo laboral

El gabinete está seguro de que la economía crecerá más que el año pasado, que fue del 4,2%, y que beneficiará al sector privado. Empresarios hablan de desaceleración económica

Miguel Ángel Melendres

Hace dos días, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se declaró en emergencia por el reajuste salarial y el anuncio del pago del segundo aguinaldo que sube el costo laboral en más de $us 600 millones anuales. El ministro de Economía, Mario Guillén, ve una actitud chantajista del sector para evitar la redistribución de la riqueza.

“El año pasado cerramos con un crecimiento del 4,2%. Este primer trimestre tenemos cifras positivas desde el punto de vista impositivo. Hemos crecido un 15% en recaudaciones. Tenemos la más alta ejecución de la inversión y con base en las proyecciones, va a haber un doble aguinaldo. Pero desde que se creó este beneficio, los empresarios dicen lo mismo de su economía. Sin embargo, las empresas siguen creándose y generando utilidades. Es un tema que siempre lo utilizan como un chantaje para que nosotros no establezcamos políticas de redistribución”, manifestó el ministro de Economía, Mario Guillén.

Por eso, afirmó que el sector empresarial está en la posibilidad de asumir los beneficios. Guillén salía de la reunión ampliada de gabinete, ayer, luego de ratificar a todas las autoridades gubernamentales que la economía crece en niveles mayores que el año pasado, garantizando así el pago del reajuste salarial del 5,5% del haber básico y del 3% al Salario Mínimo Nacional. Sin chantajesEl presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, salió a aclarar inmediatamente la versión del ministro Guillén, negando chantaje y aclarando que el principal problema es que el Gobierno no está viendo la desaceleración económica que sufre el país.“No hay ningún chantaje. Reconocemos que desde hace siete años que no teníamos la oportunidad de sentarnos con dos ministros que nos escucharan. Hasta plantearon lo mismo a la Central Obrera Boliviana (COB) de un 3% al básico y congelar el SMN. Entre el Gobierno y noso-tros no había diferencia. Lo que sí ha sido una sorpresa es que estén asegurando que habrá un segundo aguinaldo, cuando no hay la estadística del último trimestre del año pasado”, dijo.Añadió que las autoridades del Gobierno no están viendo que el gran problema es la desaceleración y el desempleo.Excesivo aumentoPor su parte, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, expresó que el incremento salarial resulta excesivo para el sector que llega incluso a duplicar la tasa inflacionaria del año pasado y representará un impacto aún mayor en la economía de las empresas.“Estos incrementos pondrán en riesgo los empleos ya existentes y reducirán las futuras contrataciones, particularmente en las pequeñas y medianas empresas”, manifestó, añadiendo que el anuncio del pago del doble aguinaldo es aún prematuro.Gabinete ampliadoEntre tanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dio a conocer que en la reunión de gabinete ampliado realizada ayer en la sede deGobierno, se ha decidido impulsar las inversiones, reforzar las empresas públicas y luchar contra la corrupción, en un contexto halagüeño para la economía nacional que crecerá más que en la anterior gestión.“El crecimiento de la economía va a buen ritmo, como se lo planificó. Esto nos pone muy optimistas. Vamos a fortalecer el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Cossep), como instancia estratégica. Se planteó la necesidad de actuar con celeridad en la desburocratización y la aplicación del gobierno electrónico. La lucha contra la corrupción es uno de los factores más importantes”, concluyó.

Datos estadísticos

CrecimientoEl Presupuesto General del Estado 2018 proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,7%, con un precio referencial del barril del petróleo de $us 45,5.Inflación y DéficitLa inflación está prevista en 4,49% y un déficit del 8,32%, según la Ley Financial aprobada el año pasado en la Asamblea.InversiónLa inversión estatal, que incluye a las empresas con mayor participación del Estado, alcanza a $us 7.285 millones.

