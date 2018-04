Gonzales: Ley de fijación de límites no toca reservorio de gas de Incahuasi

Disputa Santa Cruz-Chuquisaca.

José Alberto Gonzales, presidente del Senado. Foto/Erbol

El presidente del Senado José Alberto Gonzales aclaró que la Ley de delimitación del límite/tramo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, corresponde a los 30 vértices de colindancia entre los municipios de Villa Serrano y Pucará, y no toca a los 90 vértices donde se encuentran las reservas de gas del campo Incahuasi cuya propiedad generó protestas en ambos departamentos.

“Es importante recordarles a los hermanos chuquisaqueños y cruceños que no está contemplado el campo Incahuasi. El campo Incahuasi está en otro sector de la frontera entre los dos departamentos, por tanto, con esta ley no se ha hecho absolutamente ninguna innovación, no se ha legislado absolutamente nada respecto de la disputa que existe en este momento respecto a los recursos hidrocarburíferos, en el caso particular del pozo gasífero”, manifestó.

Precisó que ley simplemente determina un límite que estaba pendiente. El resto de la frontera entre los dos departamentos está determinado por leyes que datan de 1890, 1902, por lo que los 30 vértices no tienen nada que ver con el tema Incahuasi, aseguró.

La aprobación de este proyecto de ley en medio de protestas opositoras. Ambas regiones mantienen la disputa por la propiedad de las reservas de gas, a cuya con secuencia Santa Cruz dejó de recibir regalías en el orden de 100 millones de bolivianos que se encuentran congelados por orden del gobierno central.

Durante el debate, el senador Milton Barón (MAS), pidió que alguien le demuestre si dentro la ley aprobada están incluidos los 90 vértices donde se encuentra ubicado el reservorio Incahuasi.

“Entonces no le mientan a la gente, no le digan falsedades a Chuquisaca, no estamos hablando de los 120 vértices, sino únicamente de los 30”, manifestó.

Sin embargo su colega de Chuquisaca, Nélida Sifuentes (MAS), refutó la aprobación porque con esta ley “vamos a cerrar toda la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca, por tanto, una vez aprobada esta Ley no habrá discusión con Santa Cruz, ni por un centímetro de límites entre ambos departamentos”.

La ley fue aprobada por voto nominal en su estación en grande con el siguiente dato: 25 a favor, 3 en contra y 4 votos en blanco; y para su estación en detalle por mayoría simple. La ley fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Erbol / La Paz