Hallan más de 500 K de cocaína pura en hacienda de un excónsul del Gobierno de Evo

Página Siete / La Paz

La fuerza antidroga descubrió 582 kilos de cocaína de alta pureza en un camión que estaba dentro de la estancia La Elenita, en el kilómetro 23 de la ruta Guayaramerín- Riberalta, cuyo propietario es Haisen Ribera Leigue, excónsul de Bolivia en Brasil por el MAS.

El hallazgo de la droga fue el lunes. Ese día, el fiscal departamental de Beni, Yasmani Cortez, informó que efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) encontraron el camión color blanco marca Chevrolet sin placa de circulación.

La autoridad dijo el lunes que en el operativo no se aprehendió a nadie, pero que se investigaba a quién pertenecía el camión y también la estancia.

Pero ayer el mismo Ribera llegó a Guayaramerín para dar su declaración a las autoridades, pero con la prensa tuvo contradicciones. Primero señaló que la droga fue encontrada en un lugar fuera de su propiedad, después aseguró que halló la estancia con las rejas abiertas y que ya no estaba el administrador del lugar.

“Quiero aclarar a la población que hace más de tres meses que radico en Trinidad y que no tengo ningún vínculo, ningún conocimiento de este hecho que se hubiera suscitado en inmediaciones de mi propiedad, no es en mi propiedad”, aseguró Ribera.

Según un informe policial, el camión estaba dentro de la estancia La Elenita, el mismo contenía 15 maletines de diferentes formas y colores. “En su interior contenía 549 paquetes forrados de color plomo, negro y rojo”, los cuales fueron sometidos a una prueba de campo y dio resultado positivo (+) para clorhidrato de cocaína.

Al descubrir esa cantidad de cocaína en esa propiedad y según las primeras pesquisas, se presume que la estancia es el centro de acopio de la droga que llega de Perú con destino a Brasil. “Asimismo, servía de refugio de narcotraficantes que llegaban fuertemente armados”, señala el informe policial.

La droga secuestrada fue presentada ayer a los medios de comunicación en Guayaramerín.

Ribera y sus nexos con el MAS

Haisen Ribera Leigue fue nombrado cónsul de Bolivia en Brasil por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y asumió esas funciones entre 2014 y 2016, según registros de los medios de comunicación.

Asimismo, fue gobernador interino del departamento de Beni por el MNR con el respaldo del MAS durante los años 2011, 2012 y 2013, cargo que asumió después de Ernesto Suárez.

En 2012, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) oficializó la expulsión de sus filas a Ribera cuando éste era aún gobernador interino, cargo que había asumido después de un acuerdo con el MAS para suspender a Ernesto Suárez.

Participó en la campaña de las elecciones departamentales de 2013 y apoyó al MAS con su candidata oficialista Jessica Jordan. No obstante, entregó el mando a Carmelo Lenz en marzo de ese año.

Ernesto Suárez denunció el hallazgo de la droga el lunes y cuestionó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, porque no se informaba a quién pertenecía la propiedad. Asimismo, el diputado opositor Tomás Monasterio, denunció que las autoridades encubren este hallazgo por razones políticas.

Ayer, autoridades llegaron hasta el lugar del descubrimiento y mostraron públicamente los paquetes de droga distribuidos en grupos de colores de acuerdo al maletín en el que fueron encontrados. Tanto la droga como el camión serán sometidos a peritajes en unidades antidroga.

La investigación preliminar no descarta que Ribera sea el dueño de la mercancía ilegal.

En su defensa, el aludido señaló: “Eso lo van a determinar las investigaciones, no puedo entorpecer ni dar nombres que no conozco. He venido a presentarme a colaborar con las investigaciones en caso de que fuese necesario”, aseguró ayer.

Su patrimonio