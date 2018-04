La medio hermana de Meghan Markle: “Es hora de madurar, Enrique”

“Es hora de madurar, Enrique”. Samantha Grant, medio hermana de la prometida de Enrique de Inglaterra, lleva varios días publicando en Twitter mensajes con un regusto amargo. “Alguien tiene que decirlo: el Emperador está desnudo”, escribía Grant, que comparte progenitor con Markle. La mujer de 53 años, que sufre esclerosis múltiple, está molesta porque no ha recibido una invitación para la boda del año, que unirá al príncipe y a la exactriz el próximo 19 de mayo.

“Madura, Enrique. Defender la ayuda humanitaria no funciona a la vez que permites a Meg que ignore a los Markle. Es una contradicción”, ha publicado Grant. Lo ha hecho el mismo día que Meghan asistía al acto más importante de representación (en nombre de la familia real británica) al que se ha enfrentado hasta ahora: una recepción de la Commonwealth en Londres, cuya máxima representante es la reina Isabel II. Aunque oficialmente Meghan no es todavía parte de los royals, la monarca concedió que acompañara a Enrique en esta tarea.

Además de los mensajes iracundos, Grant también ha querido dejar claro su distanciamiento con Meghan por este asunto. Si hace unas semanas tenía como imagen de perfil una foto de su infancia, en la que aparece con Meghan atendiendo una graduación, ahora la ha sustituido con imágenes de ella sola, sin la compañía de su medio hermana.

It’s time to “man up” @HRHHenryWindsor . “Shout outs” about humanitarianism, don’t work when you are allowing Meg to ignore the Markles. It is s contradiction. Someone must point out that the “Emperor is not wearing any clothes”.

